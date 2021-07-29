***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCÜNEYT AĞCA Genel Müdür Üst Düzey YöneticiÜMMÜHAN DİDEM KAMAN Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiFETHİ BURAK ÜLKEN İkmal ve Terminaller Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiEKREM EKMENCİ Hukuk ve Resmi İşler Direktörü Üst Düzey YöneticiİRFAN ÖZDEMİR Satış Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiMURAT ZENGİN Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiOP-AY AKARYAKIT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Boru Hattı İle Ham Petrol, Rafine Petrol ve Petrol Ürünleri Taşımacılığı 1000000 500000 TRY 50 İştirakAkdeniz Akaryakıt Depolama Nakliyat ve Ticaret A.Ş Depolama Hizmetleri 50100000 16700000 TRY 33,33 İştirakTHY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. Hava Araçlarının İhtiyacı Olan Yakıtın Depolanması ve Uçağa İkmali - Jet Yakıtı Satışı 50000000 24999980 TRY 50 İştirakOpet Aygaz Gayrimenkul A.Ş. Gayrimenkul 250000000 125000000 TRY 50 İştirakOpet Fuchs Madeni Yağ San. Tic A.Ş. Madeni yağ ürünleri üretimi ve satışı 60000000 30000000 TRY 50 İştirakKuantag A.Ş. Arge/İnovasyon 9000000 4590000 TRY 51 Bağlı OrtaklıkOpet Trade B.V. Petrol Ürünleri Ticareti 4580000 4580000 EUR 100 Bağlı OrtaklıkTanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. Müşteri İlişkileri Yönetimi 24000000 2400000 TRY 10 İştirakEnerji Yatırımları A.Ş Enerji 3347000000 100410000 TRY 3 İştirakOpet Market ve Akaryakıt İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosiklet yakıtının perakende ticareti 500000 500000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952585BIST