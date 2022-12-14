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***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.12.2022 16:35
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Öztürk Yatırım ve Turizm A.Ş. 75000014 TRY 50
Tüpraş Petrol Rafinerileri A.Ş. 62505007 TRY 41,67
Diğer 12495007 TRY 8,33
TOPLAM 150000028 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087159


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BIST En Aktif Hisseler16:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMA 19,03 489.784.508 % 10,00  
PLTUR 10,01 471.541 % 10,00  
BRYAT 1.313,40 288.750.484 % 10,00  
BTCIM 40,70 833.518.734 % 10,00  
ISKUR 825.000,00 1.650.000 % 10,00  
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16:49 Alış Satış %  
Dolar 18,6318 18,6413 % -0,01  
Euro 19,8379 19,8542 % 0,20  
Sterlin 22,9837 23,0990 % 0,04  
Frank 20,0225 20,1431 % 0,20  
Riyal 4,9439 4,9687 % 0,00  
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16:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.809 -2,12  
Altın Gr. 1.084 1.084 -0,97  
Cumhuriyet 7.248 7.358 -7,00  
Tam 7.282 7.330 -14,00  
Yarım 3.526 3.584 -6,00  
Çeyrek 1.769 1.791 -4,00  
Gümüş.Ons 23,68 23,71 -0,02  
Gümüş Gr. 14,19 14,20 -0,02  
B. Petrol 81,39 81,39 0,71  
Seans Raporu 16:49
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