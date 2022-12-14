***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.12.2022 16:35
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Öztürk Yatırım ve Turizm A.Ş. 75000014 TRY 50
Tüpraş Petrol Rafinerileri A.Ş. 62505007 TRY 41,67
Diğer 12495007 TRY 8,33
TOPLAM 150000028 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087159
BIST
16:495.202
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -53,81
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
16:4918,6413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
16:4919,8542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0388
|Açılış
|: 19,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
16:491.083,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.083,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler16:49
|KRDMA
|19,03
|489.784.508
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|471.541
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|288.750.484
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.518.734
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.580.729
|% -20,69
|
|YESIL
|4,44
|36.208.919
|% -7,69
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|DGNMO
|9,18
|94.665.346
|% -6,52
|
|KRDMD
|18,79
|14.348.524.781
|% -0,16
|
|ASELS
|57,95
|7.594.045.170
|% -2,36
|
|THYAO
|141,80
|7.170.486.564
|% -1,53
|
|AKBNK
|17,87
|5.592.128.975
|% 2,35
|
|VAKBN
|11,19
|5.390.870.752
|% 6,07
|
|KRDMD
|18,79
|14.348.524.781
|% -0,16
|
|EKGYO
|8,14
|4.851.339.590
|% 2,91
|
|SKBNK
|2,81
|1.649.012.474
|% 1,81
|
|VAKBN
|11,19
|5.390.870.752
|% 6,07
|
|YKBNK
|11,67
|4.728.619.561
|% 1,04
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6318
|18,6413
|% -0,01
|
|Euro
|19,8379
|19,8542
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,9837
|23,0990
|% 0,04
|
|Frank
|20,0225
|20,1431
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,00
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-2,12
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.358
|-7,00
|
|Tam
|7.282
|7.330
|-14,00
|
|Yarım
|3.526
|3.584
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,39
|81,39
|0,71
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:04MEGAP
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 8.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 207, 877 adet işlem
-
17:04MEGAP
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 8.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 207, 877 adet işlem
-
17:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TKFEN, HEKTS
-
17:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, ISCTR, EKGYO
-
17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -49, 03 kaybederek (% -1.07 ) 4, 548