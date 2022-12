***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Öztürk Yatırım ve Turizm A.Ş. 75000014 TRY 50Tüpraş Petrol Rafinerileri A.Ş. 62505007 TRY 41,67Diğer 12495007 TRY 8,33TOPLAM 150000028 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087159BIST