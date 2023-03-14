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***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.03.2023 16:25
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FİKRET ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını A Bağımsız Üye Değil
YILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 1 B Bağımsız Üye Değil
NURTEN ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını A Bağımsız Üye Değil
UFUK ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını A Bağımsız Üye Değil
FİLİZ ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını A Bağımsız Üye Değil
ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını A Bağımsız Üye Değil
EROL MEMİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici B Bağımsız Üye Değil
LEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici B Bağımsız Üye Değil
YAĞIZ EYÜBOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici B Bağımsız Üye Değil
CÜNEYT AĞCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici B Bağımsız Üye Değil
MURAT SEYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici A Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR KAHRAMANZADE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici B Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖZGÜR KAHRAMANZADE Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
ÜMMÜHAN DİDEM KAMAN Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
FETHİ BURAK ÜLKEN İkmal ve Terminaller Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
İRFAN ÖZDEMİR Satış Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
MURAT ZENGİN Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
KEMAL ORÇUN YAMAK Yatırımlar ve Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124469


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