***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviFİKRET ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını A Bağımsız Üye DeğilYILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 1 B Bağımsız Üye DeğilNURTEN ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını A Bağımsız Üye DeğilUFUK ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını A Bağımsız Üye DeğilFİLİZ ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını A Bağımsız Üye DeğilALİ ŞAFAK ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını A Bağımsız Üye DeğilEROL MEMİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici B Bağımsız Üye DeğilLEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici B Bağımsız Üye DeğilYAĞIZ EYÜBOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici B Bağımsız Üye DeğilCÜNEYT AĞCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici B Bağımsız Üye DeğilMURAT SEYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici A Bağımsız Üye DeğilÖZGÜR KAHRAMANZADE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici B Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÖZGÜR KAHRAMANZADE Genel Müdür Üst Düzey YöneticiÜMMÜHAN DİDEM KAMAN Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiFETHİ BURAK ÜLKEN İkmal ve Terminaller Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiİRFAN ÖZDEMİR Satış Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiMURAT ZENGİN Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiKEMAL ORÇUN YAMAK Yatırımlar ve Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124469BIST