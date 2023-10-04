***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDidem Kaman Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı 01.01.2016 2165229171 didem.kaman@opet.com.trSerkan Özkan Finansal Analiz ve Planlama Grup Müdürü 01.01.2016 2165229149 serkan.ozkan@opet.com.trAli Murat Başoğlu Finans Grup Müdürü 01.01.2016 2165229165 murat.basoglu@opet.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199525BIST