***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
15.02.2022 21:45
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/08/2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/02/2022
Karar Sayısı
6
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 15.2.2022 KARAR SAYISI : 6 Şirketimizce hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan, 2021 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan, faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur. Şirketimizce hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda · Tarafımızca incelendiğini, · Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, · Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, Filiz Öztürk Cüneyt Ağca Ümmühan Didem Kaman Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mali ve İdari Genel Müdür Yrdm.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001979
BIST
18:052.041
En Yüksek
|Değişim
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|| 3,27
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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2.058
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0089
|Açılış
|: 13,6170
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|Önceki Kapanış
|: 13,6450
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13,6479
En Düşük
13,5716
18:0515,4978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0486
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
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15,5438
En Düşük
15,4262
18:05816,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 5,77
|Açılış
|: 816,12
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|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
820,47
En Düşük
808,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RALYH
|7,70
|15.901.185
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|340.757
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|60.642.885
|% 9,97
|
|ARMDA
|63,45
|4.325.914
|% 9,97
|
|DESA
|11,84
|11.795.761
|% 9,94
|
|PKENT
|711,90
|65.930.451
|% -10,00
|
|POLTK
|521,30
|95.428.505
|% -10,00
|
|INTEM
|87,70
|31.414.913
|% -9,96
|
|SANEL
|9,05
|4.593.943
|% -9,95
|
|ORCAY
|27,16
|71.965.166
|% -9,95
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% -0,42
|
|ASELS
|22,26
|1.359.570.238
|% 2,30
|
|TUPRS
|195,60
|1.080.377.057
|% 0,46
|
|EREGL
|28,18
|1.075.566.727
|% -1,33
|
|EKGYO
|2,36
|481.458.037
|% 2,16
|
|YKBNK
|4,01
|833.450.878
|% -1,96
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% -0,42
|
|DOHOL
|2,93
|359.231.230
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5948
|13,6030
|% 0,07
|
|Euro
|15,4818
|15,4978
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,4179
|18,5103
|% 0,36
|
|Frank
|14,6980
|14,7865
|% 0,44
|
|Riyal
|3,6125
|3,6306
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|14,89
|
|Altın Gr.
|818
|818
|7,57
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,35
|0,11
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|1,67
|
Seans Raporu
18:05
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17:59NIBAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 159, 989 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 22, 564.00 milyon TL de