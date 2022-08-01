***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
01.08.2022 23:59
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/08/2022
Karar Sayısı
2022/27-2
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
30.06.2022 Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050903
BIST
13:462.666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 9,91
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
13:4617,9577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0719
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
13:4618,3843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
13:461.024,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.024,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler13:46
|ORMA
|33,44
|648.034
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|462.590.528
|% 9,98
|
|YBTAS
|25.162,00
|2.591.686
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|523.108
|% 9,93
|
|CANTE
|63,15
|62.931.869
|% 9,92
|
|YAYLA
|5,07
|4.808.302
|% -9,95
|
|LIDFA
|7,51
|19.025.999
|% -8,86
|
|MMCAS
|3,00
|102.537
|% -7,69
|
|KZBGY
|59,00
|56.386.150
|% -7,52
|
|TATGD
|17,61
|64.239.338
|% -6,33
|
|THYAO
|51,95
|2.696.292.392
|% 0,87
|
|SASA
|49,18
|1.998.579.545
|% 5,76
|
|SISE
|22,84
|1.333.791.359
|% -1,13
|
|EREGL
|27,98
|892.697.745
|% -0,21
|
|FROTO
|313,30
|616.989.276
|% 3,37
|
|TSKB
|2,62
|586.639.993
|% -0,38
|
|EKGYO
|3,14
|563.262.146
|% 0,00
|
|ODAS
|3,97
|541.704.817
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,70
|214.655.896
|% 0,59
|
|YKBNK
|4,84
|590.351.194
|% -0,21
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9536
|17,9577
|% 0,40
|
|Euro
|18,3596
|18,3843
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,8423
|21,9519
|% -0,11
|
|Frank
|18,7766
|18,8898
|% 0,04
|
|Riyal
|4,7639
|4,7878
|% 0,27
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|1,53
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|5,05
|
|Cumhuriyet
|6.816
|6.920
|43,00
|
|Tam
|6.846
|6.894
|11,00
|
|Yarım
|3.336
|3.371
|6,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.685
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,26
|20,29
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,88
|