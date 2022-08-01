***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
01.08.2022 23:59
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/08/2022
Karar Sayısı
2022/27-2
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
30.06.2022 Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050906
BIST
13:312.663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 6,40
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
13:3117,9558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0700
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
13:3118,3805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 18,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
13:311.024,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,08
|Açılış
|: 1.024,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler13:29
|ORMA
|33,44
|648.034
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|462.442.098
|% 9,98
|
|YBTAS
|25.162,00
|2.591.686
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|523.108
|% 9,93
|
|CANTE
|63,15
|62.388.968
|% 9,92
|
|YAYLA
|5,07
|4.694.911
|% -9,95
|
|MMCAS
|3,00
|102.537
|% -7,69
|
|LIDFA
|7,63
|18.113.862
|% -7,40
|
|TATGD
|17,55
|61.393.024
|% -6,65
|
|IHGZT
|0,79
|11.986.968
|% -5,95
|
|THYAO
|51,95
|2.641.578.182
|% 0,87
|
|SASA
|49,14
|1.914.280.826
|% 5,68
|
|SISE
|22,82
|1.298.840.479
|% -1,21
|
|EREGL
|27,96
|868.604.547
|% -0,29
|
|HEKTS
|34,78
|583.718.213
|% 2,29
|
|TSKB
|2,58
|542.279.840
|% -1,90
|
|EKGYO
|3,13
|515.167.781
|% -0,32
|
|SKBNK
|1,70
|212.633.287
|% 0,59
|
|ODAS
|3,94
|459.873.808
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,84
|565.766.389
|% -0,21
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9460
|17,9640
|% 0,44
|
|Euro
|18,3782
|18,3915
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,8615
|21,9712
|% -0,02
|
|Frank
|18,7933
|18,9065
|% 0,13
|
|Riyal
|4,7644
|4,7883
|% 0,28
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|2,77
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|5,09
|
|Cumhuriyet
|6.816
|6.920
|43,00
|
|Tam
|6.844
|6.895
|12,00
|
|Yarım
|3.335
|3.371
|6,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.685
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,27
|20,30
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|98,92
|98,92
|-1,11
|