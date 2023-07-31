***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi31/07/2023Karar Sayısı2023/31-3SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı30.06.2023 Sorumluluk Beyanı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178578BIST