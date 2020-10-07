***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2020 21:42
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 3.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 11.047,77 % 0,0004877 % 0,00055069 % 576,11
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879517
BIST
11:131.147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,86
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
11:137,9375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0557
|Açılış
|: 7,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
11:139,3498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0734
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
11:13482,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,26
|Açılış
|: 482,82
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
482,87
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:11
|YGYO
|1,21
|73.332.466
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|12.877.632
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|6.856.027
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.235.765
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.614.461
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|406.048
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|TUCLK
|8,26
|12.266.586
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|SISE
|6,75
|610.259.835
|% 0,90
|
|ASELS
|18,17
|419.821.299
|% -2,10
|
|TKNSA
|9,39
|282.212.408
|% -3,59
|
|GARAN
|6,98
|267.418.822
|% -0,43
|
|ODAS
|3,23
|205.497.005
|% 0,00
|
|SISE
|6,75
|610.259.835
|% 0,90
|
|ODAS
|3,23
|205.497.005
|% 0,00
|
|YGYO
|1,21
|73.332.466
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,68
|92.443.343
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,53
|70.520.036
|% 2,00
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9345
|7,9391
|% 0,73
|
|Euro
|9,3454
|9,3535
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,2339
|10,2852
|% 0,77
|
|Frank
|8,6093
|8,6611
|% 0,56
|
|Riyal
|2,1073
|2,1179
|% 0,56
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|4,98
|
|Altın Gr.
|481
|481
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,53
|42,53
|0,54
|