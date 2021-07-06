***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.07.2021 21:41
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 2.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.015.490,29 % 0,0008054 % 0,00034755 % 850,97
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 86.284,82 % 0,0094784 % 0,00002953 % 5,62
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947208
BIST
10:511.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,36
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
10:518,6712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0150
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6528
10:5110,2629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0116
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,2965
En Düşük
10,2291
10:51503,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,44
|Açılış
|: 503,38
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
503,96
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler10:49
|TUREX
|10,52
|17.367.384
|% 9,93
|
|KNFRT
|20,44
|34.584.451
|% 9,48
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|IDGYO
|1,88
|8.016.614
|% 7,43
|
|SELVA
|6,93
|14.840.147
|% 6,78
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|EUKYO
|7,31
|7.453.942
|% -7,70
|
|DARDL
|14,94
|9.083.585
|% -4,41
|
|ERBOS
|136,60
|22.922.130
|% -3,60
|
|VKFYO
|7,60
|97.561
|% -3,43
|
|GARAN
|8,72
|319.502.381
|% 1,28
|
|AKBNK
|5,34
|175.705.183
|% -0,56
|
|THYAO
|13,88
|155.613.403
|% 0,00
|
|GWIND
|3,88
|146.483.620
|% 3,74
|
|YKBNK
|2,24
|141.887.599
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,24
|141.887.599
|% 0,90
|
|PEKGY
|1,30
|59.422.471
|% -2,26
|
|GWIND
|3,88
|146.483.620
|% 3,74
|
|GARAN
|8,72
|319.502.381
|% 1,28
|
|AKBNK
|5,34
|175.705.183
|% -0,56
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6709
|8,6742
|% -0,14
|
|Euro
|10,2577
|10,2802
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,9282
|11,9880
|% -0,19
|
|Frank
|9,3507
|9,4070
|% -0,07
|
|Riyal
|2,3046
|2,3161
|% -0,19
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,45
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,33
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,38
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,03
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|0,69
|
Seans Raporu
10:49
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11:04SELVA
Yüzde 9.09 oranında artışla 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 213, 327 adet işlem
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11:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 36 artarak (% 0.29 ) 1, 493
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11:00XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 2, 144.00 milyon TL de
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11:00GWIND
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10:59VAKKO
Yüzde 4.48 oranında artışla 11.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 080, 219 adet işlem