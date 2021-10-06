***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.10.2021 21:32
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 3.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 22.895,18 % 0,0008091 % 0,00496545 % 1.761,29
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967634
BIST
11:141.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,22
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
11:148,8795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0092
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8856
En Düşük
8,8433
11:1410,2889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0164
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3036
En Düşük
10,2457
11:14503,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,61
|Açılış
|: 503,44
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler11:14
|DOBUR
|29,04
|2.711.135
|% 10,00
|
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.948.985
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,14
|79.501.963
|% 8,01
|
|NUGYO
|13,26
|10.149.619
|% 6,68
|
|SEYKM
|16,20
|6.339.437
|% -10,00
|
|IDEAS
|48,42
|6.648.309
|% -9,07
|
|DZGYO
|1,75
|11.940.533
|% -6,91
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|UNLU
|5,97
|36.680.089
|% -5,24
|
|PETKM
|6,07
|434.854.153
|% -0,49
|
|GARAN
|9,31
|384.824.540
|% 0,98
|
|EREGL
|16,65
|323.219.164
|% 3,10
|
|THYAO
|13,97
|276.246.439
|% 1,90
|
|ASELS
|15,25
|178.248.906
|% 2,83
|
|PETKM
|6,07
|434.854.153
|% -0,49
|
|GLYHO
|1,91
|76.134.608
|% 0,53
|
|GARAN
|9,31
|384.824.540
|% 0,98
|
|HALKB
|4,33
|165.193.228
|% 3,10
|
|EKGYO
|1,78
|57.784.670
|% 1,14
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8763
|8,8795
|% 0,10
|
|Euro
|10,2839
|10,2889
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,0135
|12,0738
|% -0,02
|
|Frank
|9,5341
|9,5916
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3589
|2,3707
|% 0,00
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|1,57
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,18
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,04
|
|B. Petrol
|80,13
|80,13
|-0,95
|