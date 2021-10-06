***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.10.2021 21:33
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 3.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 54.726,16 % 0,00078 % 0,00308564 % 5.810,31
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 302,18 % 0,00105 % 0,00001704 % 10,82
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967643
BIST
10:561.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,51
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.390
En Düşük
1.385
10:568,8763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0060
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8856
En Düşük
8,8433
10:5610,2879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0154
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3031
En Düşük
10,2457
10:56504,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,22
|Açılış
|: 504,04
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler10:54
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.941.321
|% 9,97
|
|DOBUR
|29,00
|1.489.775
|% 9,85
|
|NUGYO
|13,51
|7.961.723
|% 8,69
|
|KTSKR
|43,16
|72.603.872
|% 8,06
|
|SEYKM
|16,20
|6.226.248
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|DZGYO
|1,78
|10.337.699
|% -5,32
|
|IDEAS
|51,30
|2.826.417
|% -3,66
|
|UNLU
|6,08
|27.520.186
|% -3,49
|
|PETKM
|6,07
|322.972.387
|% -0,49
|
|GARAN
|9,31
|310.333.126
|% 0,98
|
|EREGL
|16,69
|286.082.505
|% 3,34
|
|THYAO
|13,91
|211.401.739
|% 1,46
|
|TUPRS
|119,90
|156.072.621
|% 0,76
|
|PETKM
|6,07
|322.972.387
|% -0,49
|
|GLYHO
|1,92
|74.184.721
|% 1,05
|
|GARAN
|9,31
|310.333.126
|% 0,98
|
|HALKB
|4,34
|146.062.922
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,77
|57.266.140
|% 0,57
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8721
|8,8762
|% 0,07
|
|Euro
|10,2778
|10,2885
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,0203
|12,0806
|% 0,03
|
|Frank
|9,5318
|9,5892
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3583
|2,3702
|% -0,02
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|3,83
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,04
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,02
|
|B. Petrol
|80,11
|80,11
|-0,97
|