***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.04.2022 22:48
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 1.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8.192,08 % 0,0000305 % 0,00010129 % 201,55
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016160
BIST
18:052.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 14,89
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.304
18:0514,7179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7331
En Düşük
14,7042
18:0516,1066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0509
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1066
En Düşük
16,0528
18:05910,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,41
|Açılış
|: 910,54
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
911,17
En Düşük
909,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUSE
|150,70
|14.817.310
|% 10,00
|
|SODSN
|27,94
|684.668
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|4.972.665
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|37.393.392
|% 9,98
|
|BJKAS
|4,08
|77.830.769
|% 9,97
|
|CEOEM
|11,88
|85.850.542
|% -9,93
|
|LIDER
|18,65
|833.113.279
|% -9,02
|
|CASA
|100,20
|395.827
|% -6,36
|
|GRNYO
|2,35
|4.202.922
|% -6,00
|
|GZNMI
|46,40
|35.836.917
|% -4,84
|
|THYAO
|34,50
|6.152.700.898
|% 3,11
|
|ASELS
|26,02
|3.925.539.075
|% 2,68
|
|KRDMD
|15,81
|3.593.348.000
|% -0,25
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% -1,11
|
|SISE
|16,54
|2.928.768.353
|% 1,66
|
|ODAS
|1,91
|997.857.500
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,59
|1.173.807.847
|% 3,19
|
|YKBNK
|4,21
|1.434.567.805
|% 0,00
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% -1,11
|
|AKBNK
|7,68
|2.015.344.220
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7092
|14,7179
|% 0,03
|
|Euro
|16,0395
|16,1066
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,1953
|19,2916
|% -0,00
|
|Frank
|15,7709
|15,8659
|% -0,08
|
|Riyal
|3,9120
|3,9316
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-0,38
|
|Altın Gr.
|910
|911
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,35
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,25
|