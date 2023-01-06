***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.01.2023 23:34
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 4.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 388.539,51 % 0,000478 % 0,00592465 % 3.193,9
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095946
BIST
18:055.342
En Yüksek
|Değişim
|: 4,41%
|| 225,55
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.420
En Düşük
4.961
18:0518,7329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0313
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,6553
18:0519,9846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,2202
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0210
En Düşük
19,6753
18:051.124,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 17,97
|Açılış
|: 1.124,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.127,92
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRKVY
|28,82
|42.665.751
|% 10,00
|
|BTCIM
|39,16
|51.371.075
|% 10,00
|
|PRKME
|22,88
|30.096.624
|% 10,00
|
|VERUS
|121,00
|63.216.855
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.819.109
|% 10,00
|
|DYOBY
|28,62
|338.837.241
|% -10,00
|
|VKING
|36,00
|3.126.960
|% -10,00
|
|MARTI
|5,08
|150.886.348
|% -7,30
|
|ULUSE
|189,00
|56.807.708
|% -6,67
|
|FMIZP
|208,60
|186.686.947
|% -6,12
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|THYAO
|142,50
|11.707.688.331
|% 5,40
|
|ASELS
|62,90
|9.053.483.522
|% 6,79
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|YKBNK
|10,75
|3.831.097.854
|% 2,58
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|SKBNK
|2,86
|770.717.603
|% 4,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6906
|18,7329
|% -0,17
|
|Euro
|19,8664
|19,9846
|% 1,11
|
|Sterlin
|22,5732
|22,6864
|% 1,28
|
|Frank
|20,1027
|20,2238
|% 0,72
|
|Riyal
|4,9655
|4,9904
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|33,86
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.124
|17,97
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.610
|7.702
|114,00
|
|Yarım
|3.685
|3.765
|56,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.883
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,38
|0,35
|
|B. Petrol
|78,45
|78,45
|-0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NTGAZ
Yüzde 9.35 oranında artışla 39.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 881 adet işlem
-
17:58ASELS
Yüzde 8.57 oranında artışla 63.95 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 608, 128 adet işlem
-
17:57KRDMD
Yüzde 8.67 oranında artışla 19.56 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 052, 879 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 31 üstünde . İşlem hacmi 126, 574.00 milyon TL de
-
17:55TTKOM
Yüzde 9.08 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 938, 798 adet işlem