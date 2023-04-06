***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.04.2023 22:21
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 1.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.723,81 % 0,0004401 % 0,00009203 % 208,97
Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş 35.558,66 % 0,00105 % 0,00069276 % 109,95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133157
BIST
17:594.913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,06
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.891
17:5919,2608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0234
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,3624
En Düşük
19,2167
17:5921,1852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1777
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1946
En Düşük
20,9548
17:591.242,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -8,30
|Açılış
|: 1.242,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.238,88
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ELITE
|13,64
|16.975.812
|% 10,00
|
|POLTK
|2.204,40
|36.393.972
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|1.046.996
|% 10,00
|
|ALFAS
|343,60
|930.093.709
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|15.424.537
|% 9,99
|
|ONCSM
|129,20
|145.730.195
|% -9,97
|
|DOGUB
|17,99
|44.673.986
|% -9,96
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|INVEO
|24,50
|241.778.812
|% -9,06
|
|DGGYO
|33,00
|41.221.323
|% -8,33
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|THYAO
|127,20
|3.680.090.543
|% 1,52
|
|ASTOR
|58,75
|3.021.279.776
|% 3,07
|
|EREGL
|34,84
|2.223.448.109
|% -1,64
|
|KOZAL
|21,40
|1.931.083.686
|% 0,56
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|YYAPI
|2,88
|391.848.881
|% 7,06
|
|EKGYO
|6,41
|726.186.882
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,71
|959.204.055
|% 0,94
|
|ISCTR
|11,97
|1.181.518.547
|% -1,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2402
|19,2598
|% 0,12
|
|Euro
|21,0111
|21,1504
|% 0,68
|
|Sterlin
|23,8639
|23,9836
|% -0,18
|
|Frank
|21,1763
|21,3039
|% 0,18
|
|Riyal
|5,1133
|5,1389
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|-13,32
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|-8,57
|
|Cumhuriyet
|8.444
|8.572
|-23,00
|
|Tam
|8.475
|8.552
|-24,00
|
|Yarım
|4.139
|4.185
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.070
|2.092
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,39
|15,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,00
|85,00
|0,01
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59IZFAS
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 253, 747 adet işlem
-
17:58SEKUR
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 065, 299 adet işlem
-
17:57DERIM
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 418 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, FROTO, THYAO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 27 kaybederek (% -0.28 ) 4, 410