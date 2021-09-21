***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
21.09.2021 14:50
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
OYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (ODS) portföyüne 20.09.2021 tarihinde, 16.12.2021 vadeli, %2,50 yıllık faiz oranlı yabancı para repo işlemi OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. JCR Eurasia Rating A.Ş. tarafından verilen, "A-1+(Trk) / (Stabil Görünüm)" kısa vadeli ulusal derecelendirme notuna sahiptir.
Katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964724
BIST
16:251.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,46
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.385
16:258,6524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0252
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
16:2510,1513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0341
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
16:25493,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,09
|Açılış
|: 493,34
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler16:25
|KIMMR
|3,85
|998.120
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|18.965.238
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|13.145.952
|% 9,97
|
|BURCE
|22,80
|26.963.214
|% 9,93
|
|UNLU
|6,36
|121.195.158
|% 9,47
|
|NUGYO
|10,72
|87.502.527
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,23
|58.934.112
|% -9,72
|
|NIBAS
|8,80
|14.665.948
|% -7,27
|
|KTSKR
|60,00
|44.995.099
|% -6,61
|
|BJKAS
|6,33
|175.239.469
|% -6,50
|
|THYAO
|13,08
|914.989.201
|% 0,23
|
|GARAN
|9,27
|617.594.775
|% 0,98
|
|TRILC
|13,15
|601.800.753
|% -2,16
|
|EREGL
|16,46
|565.312.502
|% 2,49
|
|KRDMD
|6,34
|459.889.199
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,39
|228.539.738
|% 0,42
|
|KRDMD
|6,34
|459.889.199
|% 0,48
|
|THYAO
|13,08
|914.989.201
|% 0,23
|
|GARAN
|9,27
|617.594.775
|% 0,98
|
|PETKM
|6,22
|408.712.161
|% 1,47
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6495
|8,6524
|% 0,29
|
|Euro
|10,1471
|10,1513
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,7480
|11,8069
|% -0,02
|
|Frank
|9,3384
|9,3947
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2986
|2,3101
|% 0,22
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-0,56
|
|Altın Gr.
|493
|493
|0,79
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.314
|-1,00
|
|Tam
|3.249
|3.331
|-0,59
|
|Yarım
|1.571
|1.611
|-0,29
|
|Çeyrek
|788
|806
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,79
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,09
|
|B. Petrol
|75,51
|75,51
|1,15
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:36BURCE
Yüzde 9.93 oranında artışla 22.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 201, 629 adet işlem
-
16:35XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 7, 288.00 milyon TL de
-
16:34PENTA
Yüzde 9.97 oranında artışla 163.30 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 692 adet işlem
-
16:32KRGYO
Yüzde 4.52 oranında artışla 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 867, 899 adet işlem
-
16:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, HALKB, TAVHL