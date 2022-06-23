***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
23.06.2022 16:58
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
OYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (ODS) portföyüne 16.06.2022 tarihinde, 15.09.2022 vadeli, %6 yıllık faiz oranlı yabancı para repo işlemi OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. JCR Eurasia Rating A.Ş. tarafından verilen, "A-1+(Trk) / (Stabil Görünüm)" kısa vadeli ulusal derecelendirme notuna sahiptir.
Katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038946
BIST
18:052.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
18:0517,3672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
18:0518,3309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0530
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
18,2245
18:051.021,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.021,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BASCM
|3,52
|697.859
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.229.776
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.734.712
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.899.144
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.312.550
|% 9,92
|
|UFUK
|71,40
|3.336.661
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|830.190
|% -7,18
|
|SERVE
|26,50
|824.368
|% -4,19
|
|BAYRK
|6,76
|19.273.336
|% -4,11
|
|VKING
|6,07
|3.057.935
|% -3,96
|
|THYAO
|50,40
|5.805.798.003
|% -0,30
|
|ASELS
|24,60
|2.410.637.637
|% 5,58
|
|EREGL
|27,90
|2.020.125.376
|% 1,16
|
|SISE
|21,76
|1.810.971.431
|% 0,93
|
|KRDMD
|12,67
|1.295.603.906
|% 0,96
|
|ODAS
|3,20
|1.091.903.452
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,75
|933.132.781
|% -1,86
|
|TSKB
|2,11
|299.652.164
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,59
|334.887.428
|% 0,00
|
|THYAO
|50,40
|5.805.798.003
|% -0,30
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3587
|17,3677
|% 0,09
|
|Euro
|18,3129
|18,3339
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,2876
|21,3944
|% 0,47
|
|Frank
|18,1146
|18,2238
|% 0,90
|
|Riyal
|4,6129
|4,6361
|% 0,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|5,28
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,43
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.772
|6.878
|16,00
|
|Yarım
|3.324
|3.364
|8,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.682
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,11
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,62
|
Seans Raporu
17:59
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17:59TURGG
Yüzde 4.57 oranında artışla 217.50 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 688 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 68 artarak (% 0.43 ) 2, 282
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, ECZYT, MAKIM, BASCM
-
17:58
YAYLA, BRYAT, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
UFUK, CRFSA, TBORG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında