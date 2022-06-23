***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
23.06.2022 16:59
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
OYAK Portföy Birinci Serbest Fon (OYT) portföyüne 16.06.2022 tarihinde, 15.09.2022 vadeli, %6 yıllık faiz oranlı yabancı para repo işlemi OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. JCR Eurasia Rating A.Ş. tarafından verilen, "A-1+(Trk) / (Stabil Görünüm)" kısa vadeli ulusal derecelendirme notuna sahiptir.
Katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038947
BIST
17:562.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 14,04
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
17:5617,3762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0237
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
17:5618,3604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0825
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
18,2245
17:561.020,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,75
|Açılış
|: 1.020,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler17:56
|ECZYT
|52,80
|106.213.302
|% 10,00
|
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.602.185
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.868.226
|% 9,96
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|BAYRK
|6,73
|18.863.782
|% -4,54
|
|TSGYO
|4,70
|37.941.102
|% -4,47
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|THYAO
|50,35
|5.699.563.307
|% -0,40
|
|ASELS
|24,70
|2.364.524.269
|% 6,01
|
|EREGL
|27,94
|1.984.872.605
|% 1,31
|
|SISE
|21,82
|1.771.842.145
|% 1,21
|
|KRDMD
|12,62
|1.264.121.795
|% 0,56
|
|ODAS
|3,17
|1.060.899.435
|% -2,16
|
|YKBNK
|4,76
|913.162.691
|% -1,65
|
|TSKB
|2,10
|295.552.450
|% -3,67
|
|EKGYO
|2,59
|330.002.460
|% 0,00
|
|THYAO
|50,35
|5.699.563.307
|% -0,40
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3489
|17,3762
|% 0,14
|
|Euro
|18,3181
|18,3604
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,2983
|21,4052
|% 0,52
|
|Frank
|18,1233
|18,2324
|% 0,95
|
|Riyal
|4,6147
|4,6378
|% 0,20
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,23
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,63
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.772
|6.881
|19,00
|
|Yarım
|3.325
|3.365
|9,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.682
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,10
|21,13
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,11
|
|B. Petrol
|113
|113
|3,42
|
Seans Raporu
17:56
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17:59TURGG
Yüzde 4.57 oranında artışla 217.50 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 688 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 68 artarak (% 0.43 ) 2, 282
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, ECZYT, MAKIM, BASCM
-
17:58
YAYLA, BRYAT, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
UFUK, CRFSA, TBORG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında