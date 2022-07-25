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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

25.07.2022 16:36
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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Açıklamalar

OYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (ODS) portföyüne 25.07.2022 tarihinde, 12.09.2022 vadeli, %6 yıllık faiz oranlı yabancı para repo işlemi OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. JCR Eurasia Rating A.Ş. tarafından verilen, "A-1+(Trk) / (Stabil Görünüm)"  kısa vadeli ulusal derecelendirme notuna sahiptir.
Katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
  
        
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047569


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