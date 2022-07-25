***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
25.07.2022 16:36
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
OYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (ODS) portföyüne 25.07.2022 tarihinde, 12.09.2022 vadeli, %6 yıllık faiz oranlı yabancı para repo işlemi OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. JCR Eurasia Rating A.Ş. tarafından verilen, "A-1+(Trk) / (Stabil Görünüm)" kısa vadeli ulusal derecelendirme notuna sahiptir.
Katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047569
BIST
18:052.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,37
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
18:0517,8728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1007
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
18:0518,1354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0658
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
18:05987,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,01
|Açılış
|: 987,18
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|64,90
|24.794.576
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|17.313.869
|% 10,00
|
|BMSCH
|13,10
|78.850.327
|% 9,99
|
|EMNIS
|33,02
|1.298.974
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|65.520.281
|% 9,98
|
|KLRHO
|16,11
|175.581.077
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.759.310
|% -9,99
|
|UFUK
|83,00
|4.517.105
|% -7,21
|
|CEOEM
|10,07
|16.197.607
|% -5,00
|
|RTALB
|9,70
|158.645.131
|% -5,00
|
|THYAO
|49,00
|4.120.471.247
|% -1,09
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|EREGL
|27,58
|1.278.449.120
|% -3,02
|
|GARAN
|15,09
|1.225.268.260
|% -3,58
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,54
|643.002.385
|% 3,36
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|TSKB
|2,50
|652.588.027
|% 2,88
|
|ODAS
|3,73
|608.478.111
|% -1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8561
|17,8728
|% 0,57
|
|Euro
|18,0943
|18,1354
|% -0,36
|
|Sterlin
|21,4333
|21,5408
|% 0,36
|
|Frank
|18,4745
|18,5858
|% 0,64
|
|Riyal
|4,7389
|4,7627
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-1,74
|
|Altın Gr.
|987
|987
|4,27
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.645
|6.720
|4,00
|
|Yarım
|3.238
|3.285
|2,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.642
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,65
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,18
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,05
|