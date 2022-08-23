***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalarOYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (ODS) portföyüne 23.08.2022 tarihinde, 13.10.2022 vadeli, %5 yıllık faiz oranlı yabancı para repo işlemi OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. JCR Eurasia Rating A.Ş. tarafından verilen, "A-1+(Trk) / (Stabil Görünüm)" kısa vadeli ulusal derecelendirme notuna sahiptir.Katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız.Saygılarımızla,OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057784BIST