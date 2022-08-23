***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
23.08.2022 15:50
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
OYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (ODS) portföyüne 23.08.2022 tarihinde, 13.10.2022 vadeli, %5 yıllık faiz oranlı yabancı para repo işlemi OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. JCR Eurasia Rating A.Ş. tarafından verilen, "A-1+(Trk) / (Stabil Görünüm)" kısa vadeli ulusal derecelendirme notuna sahiptir.
Katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057784
BIST
17:263.079
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -42,81
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.075
17:2618,1586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0490
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
17:2618,0379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0298
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
17:261.021,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,72
|Açılış
|: 1.022,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:24
|HKTM
|17,71
|3.406.766
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.680.889
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|225.816.163
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.536.993
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|CMBTN
|311,90
|56.708.843
|% -8,08
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|THYAO
|69,55
|9.838.014.327
|% 2,58
|
|ISCTR
|7,68
|4.897.466.274
|% -6,34
|
|YKBNK
|6,12
|3.898.586.988
|% -2,55
|
|AKBNK
|11,16
|3.391.401.668
|% -2,79
|
|GARAN
|23,28
|3.171.899.572
|% 0,87
|
|YKBNK
|6,12
|3.898.586.988
|% -2,55
|
|ISCTR
|7,68
|4.897.466.274
|% -6,34
|
|EKGYO
|3,85
|2.160.032.901
|% -3,02
|
|ALBRK
|2,36
|945.653.222
|% 3,06
|
|AKBNK
|11,16
|3.391.401.668
|% -2,79
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1536
|18,1609
|% 0,28
|
|Euro
|18,0352
|18,0460
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,3320
|21,4390
|% -0,16
|
|Frank
|18,6912
|18,8038
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8172
|4,8414
|% 0,18
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|2,78
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|0,99
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.835
|6.887
|-29,00
|
|Yarım
|3.330
|3.367
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.683
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,42
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:38ZPLIB
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 31.04 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 691 adet işlem
-
17:37KGYO
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 16.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 123, 700 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 6 kaybederek (% -1.19 ) 3, 359
-
17:36XU100
Endeks 3, 088 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 06 altında . İşlem hacmi 62, 549.00 milyon TL de
-
17:36AKFGY
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 208, 090 adet işlem