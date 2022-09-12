***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
12.09.2022 15:51
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
OYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (ODS) portföyüne 12.09.2022 tarihinde, 03.11.2022 vadeli, %5 yıllık faiz oranlı yabancı para repo işlemi OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. JCR Eurasia Rating A.Ş. tarafından verilen, "A-1+(Trk) / (Stabil Görünüm)" kısa vadeli ulusal derecelendirme notuna sahiptir.
Katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062348
BIST
15:533.618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -30,80
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
15:5318,2534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0383
|Açılış
|: 18,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
15:5318,2867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,1620
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2781
15:531.001,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -9,77
|Açılış
|: 1.001,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
1.000,44
BIST En Aktif Hisseler15:53
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|147.925.054
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|71.766.896
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.439.118
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|62.391.367
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|175.126.220
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|AKBNK
|18,25
|11.101.622.505
|% 4,23
|
|YKBNK
|9,39
|10.379.441.337
|% -3,10
|
|ISCTR
|11,97
|9.261.741.739
|% -4,62
|
|THYAO
|75,65
|8.088.395.414
|% 0,93
|
|EREGL
|32,72
|6.757.524.197
|% -2,04
|
|YKBNK
|9,39
|10.379.441.337
|% -3,10
|
|EKGYO
|5,02
|4.535.882.207
|% -6,17
|
|ISCTR
|11,97
|9.261.741.739
|% -4,62
|
|AKBNK
|18,25
|11.101.622.505
|% 4,23
|
|KRDMD
|15,93
|5.438.408.217
|% 4,05
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2521
|18,2534
|% 0,21
|
|Euro
|18,2810
|18,2867
|% -0,88
|
|Sterlin
|21,0766
|21,1823
|% -0,74
|
|Frank
|18,9684
|19,0827
|% -0,35
|
|Riyal
|4,8420
|4,8663
|% 0,12
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-24,43
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-9,26
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|-30,00
|
|Tam
|6.741
|6.806
|-50,00
|
|Yarım
|3.285
|3.327
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.663
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,49
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,15
|
|B. Petrol
|93,54
|93,54
|-0,46
|
Seans Raporu
15:53
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-
16:08ISFIN
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 9.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 242, 045 adet işlem
-
16:07KCHOL
Yüzde -4.07 oranında düşüşle 51.85 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 941, 870 adet işlem
-
16:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -32, 96 kaybederek (% -0.82 ) 3, 992
-
16:05XU100
Endeks 3, 619 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 82 altında . İşlem hacmi 106, 763.00 milyon TL de
-
16:05FLAP
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 095, 953 adet işlem