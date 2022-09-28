***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
28.09.2022 16:13
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
OYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (ODS) portföyüne 28.09.2022 tarihinde, 17.11.2022 vadeli, %5 yıllık faiz oranlı yabancı para repo işlemi OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. JCR Eurasia Rating A.Ş. tarafından verilen, "A-1+(Trk) / (Stabil Görünüm)" kısa vadeli ulusal derecelendirme notuna sahiptir.
Katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065692
BIST
17:383.089
En Yüksek
|Değişim
|: -3,40%
|| -108,80
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
17:3818,5208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4765
17:3818,1576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1378
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1576
En Düşük
17,8996
17:38981,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,63
|Açılış
|: 981,90
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:37
|BFREN
|1.390,40
|24.983.390
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.725.641
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|443.283.480
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|217.760.303
|% -9,99
|
|SMRTG
|57,90
|556.462.477
|% -9,95
|
|AVOD
|2,36
|77.433.445
|% -9,92
|
|ISGYO
|6,65
|18.058.959
|% -9,89
|
|THYAO
|66,30
|3.828.946.198
|% -3,84
|
|ASELS
|29,30
|3.562.247.666
|% 1,95
|
|YKBNK
|6,80
|2.081.776.036
|% -3,68
|
|HEKTS
|54,30
|2.062.512.940
|% -8,74
|
|GARAN
|18,39
|1.859.633.975
|% -4,47
|
|SKBNK
|1,85
|970.488.325
|% -0,54
|
|TSKB
|2,43
|1.017.609.427
|% 3,85
|
|EKGYO
|3,65
|1.317.115.591
|% -5,68
|
|YKBNK
|6,80
|2.081.776.036
|% -3,68
|
|ZOREN
|3,18
|916.725.617
|% -7,83
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5118
|18,5188
|% 0,00
|
|Euro
|18,1208
|18,1507
|% 0,73
|
|Sterlin
|20,2409
|20,3424
|% 0,77
|
|Frank
|18,7593
|18,8723
|% -0,63
|
|Riyal
|4,9149
|4,9395
|% 0,36
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|-8,39
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-5,63
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.592
|6.681
|-100,00
|
|Yarım
|3.207
|3.266
|-49,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.633
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,05
|-0,20
|
|B. Petrol
|87,40
|87,40
|-0,65
|
Seans Raporu
17:37
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TUPRS, TCELL
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -114, 31 kaybederek (% -4.03 ) 2, 724
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17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, UFUK, EKIZ, UZERB
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17:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, AVOD, ISGYO, SMRTG, KMPUR, ALARK
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17:52
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