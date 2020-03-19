***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.284.802 19.291.317Net Dönem Karı (Zararı)13.742.008 7.495.175NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.403.277 -5.331.808Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -8.155.092 -5.617.958Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -248.185 286.150İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-7.209.021 11.509.992Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler25.356 -3.852Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler92.739 -9.238İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.327.116 11.523.082FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.870.290 13.673.359Alınan Faiz12 8.155.092 5.617.958FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI76.070.252 -18.168.498Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 2.015.297.894 783.917.382Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.939.227.642 -802.085.880YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)82.355.054 1.122.819NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)82.355.054 1.122.819DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 30.877.588 29.754.769DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 113.232.642 30.877.588Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22,5 67.057.471 1.878.752Ters Repo Alacakları5 46.514.394 29.019.882Diğer Alacaklar5 0 10.962Finansal Varlıklar19 13.718.249 6.475.519TOPLAM VARLIKLAR127.290.114 37.385.115YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 129.641 36.902TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)129.641 36.902TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 127.160.473 37.348.213Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)37.348.213 48.021.536Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 13.742.008 7.495.175Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 2.015.297.894 783.917.382Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.939.227.642 -802.085.880TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 127.160.473 37.348.213Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 8.155.092 5.617.958Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 6.333.871 2.774.034Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 248.185 -286.150Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 342 43.593ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.737.490 8.149.435Yönetim Ücretleri8 -836.627 -490.556Saklama Ücretleri8 -43.598 -34.723Denetim Ücretleri8 -7.906 -4.708Kurul Ücretleri8 -18.255 -9.128Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -66.849 -73.314Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -22.247 -41.831ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-995.482 -654.260ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.742.008 7.495.175NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.742.008 7.495.175DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)13.742.008 7.495.175http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830890BIST