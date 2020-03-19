***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
19.03.2020 20:48
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.284.802 19.291.317
Net Dönem Karı (Zararı)
13.742.008 7.495.175
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.403.277 -5.331.808
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -8.155.092 -5.617.958
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -248.185 286.150
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.209.021 11.509.992
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
25.356 -3.852
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
92.739 -9.238
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.327.116 11.523.082
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.870.290 13.673.359
Alınan Faiz
12 8.155.092 5.617.958
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.070.252 -18.168.498
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.015.297.894 783.917.382
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.939.227.642 -802.085.880
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.355.054 1.122.819
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.355.054 1.122.819
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 30.877.588 29.754.769
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 113.232.642 30.877.588
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22,5 67.057.471 1.878.752
Ters Repo Alacakları
5 46.514.394 29.019.882
Diğer Alacaklar
5 0 10.962
Finansal Varlıklar
19 13.718.249 6.475.519
TOPLAM VARLIKLAR
127.290.114 37.385.115
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 129.641 36.902
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
129.641 36.902
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 127.160.473 37.348.213
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
37.348.213 48.021.536
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 13.742.008 7.495.175
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.015.297.894 783.917.382
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.939.227.642 -802.085.880
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 127.160.473 37.348.213
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 8.155.092 5.617.958
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 6.333.871 2.774.034
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 248.185 -286.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 342 43.593
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.737.490 8.149.435
Yönetim Ücretleri
8 -836.627 -490.556
Saklama Ücretleri
8 -43.598 -34.723
Denetim Ücretleri
8 -7.906 -4.708
Kurul Ücretleri
8 -18.255 -9.128
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -66.849 -73.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -22.247 -41.831
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-995.482 -654.260
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.742.008 7.495.175
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.742.008 7.495.175
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.742.008 7.495.175
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830890
BIST