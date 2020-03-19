***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.301.081 72.616Net Dönem Karı (Zararı)814.785 87.351NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-626.550 -126.812Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -283.421 -153.042Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -343.129 26.230İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-19.779.944 -46.505Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-4.470.741 2.864Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler40.487 -16.461İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-15.349.690 -32.908FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-19.591.709 -85.966Alınan Temettü12 7.207 5.540Alınan Faiz12 283.421 153.042FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.563.429 -106.414Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 33.074.266 1.164.668Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -12.510.837 -1.271.082YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.262.348 -33.798NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.262.348 -33.798DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 63.281 97.079DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.325.629 63.281Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22,5 1.323.536 63.318Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 367.903 73.983Ters Repo Alacakları5 4.001.238Takas Alacakları5 472.300Diğer Alacaklar5 1.559Finansal Varlıklar19 16.248.182 855.598TOPLAM VARLIKLAR22.413.159 994.458YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 1.280Diğer Borçlar5 43.831 4.624TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)45.111 4.624TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 22.368.048 989.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)989.834 1.008.860Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 814.785 87.351Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 33.074.266 1.164.705Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -12.510.837 -1.271.082TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)22.368.048 989.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 283.421 153.042Temettü Gelirleri12 7.207 5.540Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 311.702 -7.666Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 343.129 -26.230Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 5.326 3.758ESAS FAALİYET GELİRLERİ950.785 128.444Yönetim Ücretleri8 -100.935 -25.825Saklama Ücretleri8 -3.125 -1.459Denetim Ücretleri8 -1.298 -4.708Kurul Ücretleri8 -1.555 -196Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -19.405 -3.838Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -9.682 -5.067ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-136.000 -41.093ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)814.785 87.351NET DÖNEM KARI (ZARARI)814.785 87.351DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)814.785 87.351http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830891BIST