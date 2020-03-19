***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
19.03.2020 20:48
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.301.081 72.616
Net Dönem Karı (Zararı)
814.785 87.351
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-626.550 -126.812
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -283.421 -153.042
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -343.129 26.230
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.779.944 -46.505
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.470.741 2.864
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
40.487 -16.461
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.349.690 -32.908
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.591.709 -85.966
Alınan Temettü
12 7.207 5.540
Alınan Faiz
12 283.421 153.042
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.563.429 -106.414
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 33.074.266 1.164.668
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -12.510.837 -1.271.082
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.262.348 -33.798
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.262.348 -33.798
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 63.281 97.079
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.325.629 63.281
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22,5 1.323.536 63.318
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 367.903 73.983
Ters Repo Alacakları
5 4.001.238
Takas Alacakları
5 472.300
Diğer Alacaklar
5 1.559
Finansal Varlıklar
19 16.248.182 855.598
TOPLAM VARLIKLAR
22.413.159 994.458
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 1.280
Diğer Borçlar
5 43.831 4.624
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
45.111 4.624
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 22.368.048 989.834
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
989.834 1.008.860
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 814.785 87.351
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 33.074.266 1.164.705
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -12.510.837 -1.271.082
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
22.368.048 989.834
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 283.421 153.042
Temettü Gelirleri
12 7.207 5.540
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 311.702 -7.666
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 343.129 -26.230
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 5.326 3.758
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
950.785 128.444
Yönetim Ücretleri
8 -100.935 -25.825
Saklama Ücretleri
8 -3.125 -1.459
Denetim Ücretleri
8 -1.298 -4.708
Kurul Ücretleri
8 -1.555 -196
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -19.405 -3.838
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -9.682 -5.067
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-136.000 -41.093
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
814.785 87.351
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
814.785 87.351
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
814.785 87.351
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830891
BIST