***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
19.03.2020 20:49
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.066.737 133.484
Net Dönem Karı (Zararı)
1.284.078 52.087
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.111.122 110.389
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -200.127 -125.076
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -910.995 235.465
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.481.858 -191.243
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.737.638 54.464
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
34.467 -71.331
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.778.687 -174.376
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.308.902 -28.767
Alınan Temettü
12 42.038 37.175
Alınan Faiz
12 200.127 125.076
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.134.453 -40.311
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 20.386.160 842.299
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -11.251.707 -882.610
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.716 93.173
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.716 93.173
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 336.261 243.088
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 403.977 336.261
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22,5 404.090 336.475
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 353.083 161.114
Ters Repo Alacakları
5 1.500.464
Takas Alacakları
5 237.638
Finansal Varlıklar
19 9.553.336 1.098.024
TOPLAM VARLIKLAR
12.048.611 1.595.613
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 2.114
Diğer Borçlar
5 37.621 5.268
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
39.735 5.268
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 12.008.876 1.590.345
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.590.345 1.578.569
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.284.078 52.087
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 20.386.160 842.299
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -11.251.707 -882.610
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.008.876 1.590.345
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 200.127 125.076
Temettü Gelirleri
12 42.038 37.175
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 234.559 183.294
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 910.995 -235.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 1.181
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.388.900 110.080
Yönetim Ücretleri
8 -68.109 -34.680
Saklama Ücretleri
8 -3.471 -2.365
Denetim Ücretleri
8 -1.298 -4.708
Kurul Ücretleri
8 -960 -345
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -21.313 -9.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -9.671 -6.464
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-104.822 -57.993
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.284.078 52.087
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.284.078 52.087
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.284.078 52.087
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830892
BIST