***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.066.737 133.484Net Dönem Karı (Zararı)1.284.078 52.087NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.111.122 110.389Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -200.127 -125.076Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -910.995 235.465İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-9.481.858 -191.243Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.737.638 54.464Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler34.467 -71.331İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.778.687 -174.376FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-9.308.902 -28.767Alınan Temettü12 42.038 37.175Alınan Faiz12 200.127 125.076FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.134.453 -40.311Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 20.386.160 842.299Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -11.251.707 -882.610YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)67.716 93.173NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)67.716 93.173DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 336.261 243.088DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 403.977 336.261Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22,5 404.090 336.475Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 353.083 161.114Ters Repo Alacakları5 1.500.464Takas Alacakları5 237.638Finansal Varlıklar19 9.553.336 1.098.024TOPLAM VARLIKLAR12.048.611 1.595.613YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 2.114Diğer Borçlar5 37.621 5.268TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)39.735 5.268TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 12.008.876 1.590.345Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.590.345 1.578.569Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.284.078 52.087Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 20.386.160 842.299Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -11.251.707 -882.610TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12.008.876 1.590.345Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 200.127 125.076Temettü Gelirleri12 42.038 37.175Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 234.559 183.294Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 910.995 -235.465Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 1.181ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.388.900 110.080Yönetim Ücretleri8 -68.109 -34.680Saklama Ücretleri8 -3.471 -2.365Denetim Ücretleri8 -1.298 -4.708Kurul Ücretleri8 -960 -345Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -21.313 -9.431Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -9.671 -6.464ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-104.822 -57.993ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.284.078 52.087NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.284.078 52.087DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.284.078 52.087http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830892BIST