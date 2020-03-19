***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
19.03.2020 20:49
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-291.840.645 2.443.242
Net Dönem Karı (Zararı)
27.777.819 5.688.823
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-28.362.616 -5.371.917
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -24.838.454 -5.267.086
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.524.162 -104.831
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-316.094.302 -3.140.750
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-43.000.000 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
431.620 7.370
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-273.525.922 -3.148.120
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-316.679.099 -2.823.844
Alınan Faiz
12 24.838.454 5.267.086
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
290.031.341 137.900
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 609.988.876 123.734.374
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -319.957.535 -123.596.474
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.809.304 2.581.142
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.809.304 2.581.142
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.917.188 336.046
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.107.884 2.917.188
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22.5 1.108.210 2.919.079
Ters Repo Alacakları
5 43.013.310 0
Finansal Varlıklar
19 304.105.211 27.066.872
TOPLAM VARLIKLAR
348.226.731 29.985.951
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 472.612 40.992
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
472.612 40.992
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 347.754.119 29.944.959
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
29.944.959 24.118.236
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 27.777.819 5.688.823
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 609.988.876 123.734.374
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -319.957.535 -123.596.474
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
347.754.119 29.944.959
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 24.838.454 5.267.086
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.057.688 887.961
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.524.162 104.831
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.13 1 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30.420.305 6.259.878
Yönetim Ücretleri
8 -2.301.834 -498.319
Saklama Ücretleri
8 -154.087 -37.934
Denetim Ücretleri
8 -5.896 -4.708
Kurul Ücretleri
8 -37.519 -6.740
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -131.742 -11.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -11.408 -11.949
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.642.486 -571.055
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.777.819 5.688.823
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.777.819 5.688.823
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
27.777.819 5.688.823
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830893
BIST