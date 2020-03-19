***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-291.840.645 2.443.242Net Dönem Karı (Zararı)27.777.819 5.688.823NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-28.362.616 -5.371.917Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -24.838.454 -5.267.086Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.524.162 -104.831İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-316.094.302 -3.140.750Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-43.000.000 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler431.620 7.370İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-273.525.922 -3.148.120FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-316.679.099 -2.823.844Alınan Faiz12 24.838.454 5.267.086FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI290.031.341 137.900Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 609.988.876 123.734.374Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -319.957.535 -123.596.474YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.809.304 2.581.142NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.809.304 2.581.142DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 2.917.188 336.046DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.107.884 2.917.188Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22.5 1.108.210 2.919.079Ters Repo Alacakları5 43.013.310 0Finansal Varlıklar19 304.105.211 27.066.872TOPLAM VARLIKLAR348.226.731 29.985.951YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 472.612 40.992TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)472.612 40.992TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 347.754.119 29.944.959Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)29.944.959 24.118.236Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 27.777.819 5.688.823Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 609.988.876 123.734.374Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -319.957.535 -123.596.474TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)347.754.119 29.944.959Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 24.838.454 5.267.086Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.057.688 887.961Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 3.524.162 104.831Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12.13 1 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ30.420.305 6.259.878Yönetim Ücretleri8 -2.301.834 -498.319Saklama Ücretleri8 -154.087 -37.934Denetim Ücretleri8 -5.896 -4.708Kurul Ücretleri8 -37.519 -6.740Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -131.742 -11.405Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8.13 -11.408 -11.949ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.642.486 -571.055ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.777.819 5.688.823NET DÖNEM KARI (ZARARI)27.777.819 5.688.823DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)27.777.819 5.688.823http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830893BIST