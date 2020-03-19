***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.471.757 1.779.506Net Dönem Karı (Zararı)4.490.190 4.543.260NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.013.178 -6.114.436Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -4.078.391 -6.230.038Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 65.213 115.602İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-26.027.160 -2.879.356Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-15.500.000 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.805.026 -535İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.722.134 -2.878.821FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-25.550.148 -4.450.532Alınan Faiz12 4.078.391 6.230.038FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.909.912 -3.037.650Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 49.622.314 35.724.962Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -27.712.402 -38.762.612YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)438.155 -1.258.144NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)438.155 -1.258.144DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 10.227 1.268.371DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 448.382 10.227Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22.5 448.382 10.227Ters Repo Alacakları5 15.504.798Finansal Varlıklar19 30.588.761 26.936.638TOPLAM VARLIKLAR46.541.941 26.946.865YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 0 6.814.663Diğer Borçlar5 21.991 12.354TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)21.991 6.827.017TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 46.519.950 20.119.848Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)20.119.848 18.614.238Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 4.490.190 4.543.260Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 49.622.314 35.724.962Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -27.712.402 -38.762.612TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)46.519.950 20.119.848Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 4.078.391 6.230.038Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 646.062 -1.377.493Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -65.213 -115.602ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.659.240 4.736.943Yönetim Ücretleri8 -113.386 -126.517Saklama Ücretleri8 -22.459 -27.101Denetim Ücretleri8 -3.186 -4.708Kurul Ücretleri8 -4.956 -4.465Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -11.123 -20.332Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8.13 -13.940 -10.560ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-169.050 -193.683ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.490.190 4.543.260NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.490.190 4.543.260DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.490.190 4.543.260http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830894BIST