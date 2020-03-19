***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
19.03.2020 20:50
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.471.757 1.779.506
Net Dönem Karı (Zararı)
4.490.190 4.543.260
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.013.178 -6.114.436
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.078.391 -6.230.038
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 65.213 115.602
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-26.027.160 -2.879.356
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-15.500.000 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.805.026 -535
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.722.134 -2.878.821
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-25.550.148 -4.450.532
Alınan Faiz
12 4.078.391 6.230.038
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.909.912 -3.037.650
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 49.622.314 35.724.962
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -27.712.402 -38.762.612
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
438.155 -1.258.144
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
438.155 -1.258.144
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 10.227 1.268.371
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 448.382 10.227
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22.5 448.382 10.227
Ters Repo Alacakları
5 15.504.798
Finansal Varlıklar
19 30.588.761 26.936.638
TOPLAM VARLIKLAR
46.541.941 26.946.865
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 0 6.814.663
Diğer Borçlar
5 21.991 12.354
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
21.991 6.827.017
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 46.519.950 20.119.848
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
20.119.848 18.614.238
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.490.190 4.543.260
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 49.622.314 35.724.962
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -27.712.402 -38.762.612
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
46.519.950 20.119.848
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 4.078.391 6.230.038
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 646.062 -1.377.493
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -65.213 -115.602
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.659.240 4.736.943
Yönetim Ücretleri
8 -113.386 -126.517
Saklama Ücretleri
8 -22.459 -27.101
Denetim Ücretleri
8 -3.186 -4.708
Kurul Ücretleri
8 -4.956 -4.465
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -11.123 -20.332
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -13.940 -10.560
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-169.050 -193.683
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.490.190 4.543.260
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.490.190 4.543.260
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.490.190 4.543.260
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830894
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