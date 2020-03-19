***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.151 677.124Net Dönem Karı (Zararı)110.704 152.850NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-169.370 -147.883Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-201.716 -131.621Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 32.346 -16.262İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-127.899 540.536Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.528 1.569İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-126.371 538.967FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-186.565 545.503Alınan Faiz12 201.716 131.621FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.007 -668.211Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 981.649Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -6.007 -1.649.860YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.144 8.913NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.144 8.913DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 13.909 4.996DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 23.053 13.909Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 23.053 13.909Finansal Varlıklar19 686.764 592.739TOPLAM VARLIKLAR709.817 606.648YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.882 3.410TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.882 3.410TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 707.935 603.238Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)603.238 1.118.599Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 110.704 152.850Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 981.649Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -6.007 -1.649.860TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)707.935 603.238Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 201.716 131.621Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -31.253 37.672Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -32.346 16.262ESAS FAALİYET GELİRLERİ138.117 185.555Yönetim Ücretleri8 -13.104 -21.417Saklama Ücretleri8 -969 -1.302Denetim Ücretleri8 -1.298 -4.348Kurul Ücretleri8 -133 -204Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -234 -171Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -11.675 -5.263ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-27.413 -32.705ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)110.704 152.850NET DÖNEM KARI (ZARARI)110.704 152.850DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)110.704 152.850http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830895BIST