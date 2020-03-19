***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
19.03.2020 20:50
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.151 677.124
Net Dönem Karı (Zararı)
110.704 152.850
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-169.370 -147.883
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-201.716 -131.621
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 32.346 -16.262
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-127.899 540.536
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.528 1.569
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-126.371 538.967
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-186.565 545.503
Alınan Faiz
12 201.716 131.621
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.007 -668.211
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 981.649
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -6.007 -1.649.860
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.144 8.913
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.144 8.913
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 13.909 4.996
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 23.053 13.909
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 23.053 13.909
Finansal Varlıklar
19 686.764 592.739
TOPLAM VARLIKLAR
709.817 606.648
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.882 3.410
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.882 3.410
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 707.935 603.238
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
603.238 1.118.599
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 110.704 152.850
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 981.649
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -6.007 -1.649.860
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
707.935 603.238
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 201.716 131.621
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -31.253 37.672
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -32.346 16.262
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
138.117 185.555
Yönetim Ücretleri
8 -13.104 -21.417
Saklama Ücretleri
8 -969 -1.302
Denetim Ücretleri
8 -1.298 -4.348
Kurul Ücretleri
8 -133 -204
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -234 -171
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -11.675 -5.263
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-27.413 -32.705
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
110.704 152.850
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
110.704 152.850
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
110.704 152.850
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830895
BIST