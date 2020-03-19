***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.833.524 -5.829.513Net Dönem Karı (Zararı)2.655.519 -248.884NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-649.803 190.950Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -79.737 -63.974Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -570.066 254.924İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER610.355 -5.835.553Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-3.188.248 -140.256Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.112 44.743İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.797.491 -5.740.040FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR2.616.071 -5.893.487Alınan Temettü12 137.716Alınan Faiz12 79.737 63.974FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.426.556 6.528.182Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 4.593.460 7.240.013Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -8.020.016 -711.831YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-593.032 698.669NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-593.032 698.669DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 698.669 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 105.637 698.669Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22,5 105.661 699.119Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 123.198 140.256Ters Repo Alacakları5 0 0Takas Alacakları5 3.188.248 0Finansal Varlıklar19 2.137.009 5.484.666TOPLAM VARLIKLAR5.554.116 6.324.041YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 20.033 29.886Diğer Borçlar5 25.822 14.857TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)45.855 44.743TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 5.508.261 6.279.298Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)6.279.298Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 2.655.519 -248.884Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 4.593.460 7.240.013Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -8.020.016 -711.831TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 5.508.261 6.279.298Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 79.737 63.974Temettü Gelirleri12 137.716 57.500Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.032.397 -27.835Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 570.066 -254.924ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.819.916 -161.285Yönetim Ücretleri8 -122.328 -58.719Saklama Ücretleri8 -7.615 -2.963Denetim Ücretleri8 -1.652 -4.708Kurul Ücretleri8 -1.235 -713Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -22.577 -12.529Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -8.990 -7.967ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-164.397 -87.599ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.655.519 -248.884NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.655.519 -248.884DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.655.519 -248.884http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830896BIST