***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
19.03.2020 20:51
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.833.524 -5.829.513
Net Dönem Karı (Zararı)
2.655.519 -248.884
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-649.803 190.950
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -79.737 -63.974
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -570.066 254.924
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
610.355 -5.835.553
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.188.248 -140.256
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.112 44.743
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.797.491 -5.740.040
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.616.071 -5.893.487
Alınan Temettü
12 137.716
Alınan Faiz
12 79.737 63.974
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.426.556 6.528.182
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 4.593.460 7.240.013
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -8.020.016 -711.831
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-593.032 698.669
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-593.032 698.669
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 698.669 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 105.637 698.669
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22,5 105.661 699.119
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 123.198 140.256
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
5 3.188.248 0
Finansal Varlıklar
19 2.137.009 5.484.666
TOPLAM VARLIKLAR
5.554.116 6.324.041
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 20.033 29.886
Diğer Borçlar
5 25.822 14.857
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
45.855 44.743
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 5.508.261 6.279.298
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.279.298
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.655.519 -248.884
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 4.593.460 7.240.013
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -8.020.016 -711.831
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 5.508.261 6.279.298
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 79.737 63.974
Temettü Gelirleri
12 137.716 57.500
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.032.397 -27.835
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 570.066 -254.924
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.819.916 -161.285
Yönetim Ücretleri
8 -122.328 -58.719
Saklama Ücretleri
8 -7.615 -2.963
Denetim Ücretleri
8 -1.652 -4.708
Kurul Ücretleri
8 -1.235 -713
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -22.577 -12.529
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -8.990 -7.967
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-164.397 -87.599
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.655.519 -248.884
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.655.519 -248.884
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.655.519 -248.884
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830896
BIST