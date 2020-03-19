***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-135.167.584 -84.465.491Net Dönem Karı (Zararı)35.693.623 2.411.939NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-42.054.165 -3.155.139Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler-161.393 -6.890Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.660.668 -1.218.198Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -40.232.104 -1.930.051İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-169.039.146 -85.652.342Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler350.568 91.004İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-169.389.714 -85.743.346FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-175.399.688 -86.395.542Alınan Faiz40.232.104 1.930.051FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI175.348.124 86.214.207Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 5.247.538.725 406.369.517Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -5.072.190.601 -320.155.310YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40.180.540 1.748.716NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40.180.540 1.748.716DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.748.716 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 41.929.256 1.748.716Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 42.097.539 1.755.606Diğer AlacaklarFinansal Varlıklar19 258.011.926 86.961.544TOPLAM VARLIKLAR300.109.465 88.717.150YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 441.572 91.004TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)441.572 299.667.893 88.626.146Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)88.626.146 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 35.693.623 2.411.939Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 5.247.538.725 406.369.517Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -5.072.190.601 -320.155.310TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)299.667.893 88.626.146Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 40.232.104 1.936.941Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -1.766.059 -498.575Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.660.668 1.218.198Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 4 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ40.126.717 2.656.564Yönetim Ücretleri8 -4.051.905 -210.938Saklama Ücretleri8 -243.624 -8.395Denetim Ücretleri8 -24.308 -4.708Kurul Ücretleri8 -47.596 -5.104Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -37.285 -7.434Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8.13 -28.376 -8.046ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.433.094 -244.625ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.693.623 2.411.939NET DÖNEM KARI (ZARARI)35.693.623 2.411.939DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)35.693.623 2.411.939http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830897BIST