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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

19.03.2020 20:51
GÜNCEL HABERLER



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-135.167.584 -84.465.491
Net Dönem Karı (Zararı)
35.693.623 2.411.939
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-42.054.165 -3.155.139
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
-161.393 -6.890
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.660.668 -1.218.198
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -40.232.104 -1.930.051
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-169.039.146 -85.652.342
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
350.568 91.004
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-169.389.714 -85.743.346
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-175.399.688 -86.395.542
Alınan Faiz
40.232.104 1.930.051
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
175.348.124 86.214.207
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 5.247.538.725 406.369.517
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -5.072.190.601 -320.155.310
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.180.540 1.748.716
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.180.540 1.748.716
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.748.716 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 41.929.256 1.748.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 42.097.539 1.755.606
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
19 258.011.926 86.961.544
TOPLAM VARLIKLAR
300.109.465 88.717.150
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 441.572 91.004
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
441.572 299.667.893 88.626.146


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
88.626.146 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 35.693.623 2.411.939
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 5.247.538.725 406.369.517
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -5.072.190.601 -320.155.310
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
299.667.893 88.626.146


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 40.232.104 1.936.941
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.766.059 -498.575
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.660.668 1.218.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40.126.717 2.656.564
Yönetim Ücretleri
8 -4.051.905 -210.938
Saklama Ücretleri
8 -243.624 -8.395
Denetim Ücretleri
8 -24.308 -4.708
Kurul Ücretleri
8 -47.596 -5.104
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -37.285 -7.434
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -28.376 -8.046
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.433.094 -244.625
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.693.623 2.411.939
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
35.693.623 2.411.939
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
35.693.623 2.411.939



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830897


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