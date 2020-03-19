***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.877.553 -702.949Net Dönem Karı (Zararı)3.554.576 7.279NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.391.102 -6.713Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -3.499.489 -2.751Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 108.387 -3.962İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-37.540.516 -706.266Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-7.000.000Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler32.705 276İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-30.573.221 -706.542FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-37.377.042 -705.700Alınan Faiz12 3.499.489 2.751FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.041.362 714.953Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 54.590.611 718.774Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit20 -20.549.249 -3.821YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)163.809 12.004NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)163.809 12.004DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 12.004DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 175.813 12.004Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22.5 175.859 12.009Ters Repo Alacakları5 7.002.167 0Finansal Varlıklar19 31.173.125 710.499TOPLAM VARLIKLAR38.351.151 722.508YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 32.981 276TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)32.981 276TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 38.318.170 722.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)722.232 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 3.554.576 7.279Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 54.590.611 718.774Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -20.549.249 -3.821TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 38.318.170 722.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 3.499.489 2.751Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 386.746 925Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -108.387 3.962ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.777.848 7.638Yönetim Ücretleri8 -175.625 -265Saklama Ücretleri8 -18.141 -2Denetim Ücretleri8 -2.006 0Kurul Ücretleri8 -4.619 -11Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -11.672 -40Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -11.209 -41ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-223.272 -359ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.554.576 7.279NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.554.576 7.279DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.554.576 7.279http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830898BIST