***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
19.03.2020 20:51
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.877.553 -702.949
Net Dönem Karı (Zararı)
3.554.576 7.279
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.391.102 -6.713
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.499.489 -2.751
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 108.387 -3.962
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-37.540.516 -706.266
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-7.000.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
32.705 276
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-30.573.221 -706.542
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-37.377.042 -705.700
Alınan Faiz
12 3.499.489 2.751
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.041.362 714.953
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 54.590.611 718.774
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
20 -20.549.249 -3.821
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
163.809 12.004
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
163.809 12.004
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 12.004
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 175.813 12.004
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22.5 175.859 12.009
Ters Repo Alacakları
5 7.002.167 0
Finansal Varlıklar
19 31.173.125 710.499
TOPLAM VARLIKLAR
38.351.151 722.508
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 32.981 276
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
32.981 276
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 38.318.170 722.232
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
722.232 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.554.576 7.279
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 54.590.611 718.774
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -20.549.249 -3.821
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 38.318.170 722.232
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 3.499.489 2.751
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 386.746 925
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -108.387 3.962
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.777.848 7.638
Yönetim Ücretleri
8 -175.625 -265
Saklama Ücretleri
8 -18.141 -2
Denetim Ücretleri
8 -2.006 0
Kurul Ücretleri
8 -4.619 -11
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -11.672 -40
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -11.209 -41
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-223.272 -359
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.554.576 7.279
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.554.576 7.279
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.554.576 7.279
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830898
BIST