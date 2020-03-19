***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
19.03.2020 20:52
10 -45.238.162
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.349.874
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.197
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.347.677
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.347.677
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22,5 1.349.893
Finansal Varlıklar
19 16.816.844
TOPLAM VARLIKLAR
18.166.737
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 20.929
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.929
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 18.145.808 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.731.481
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 59.652.489
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -45.238.162
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18.145.808
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.335.218
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 591.857
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.773.991
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
273.918
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.974.984
Yönetim Ücretleri
8 -173.807
Performans Ücretleri
8 -34.125
Denetim Ücretleri
8 -4.484
Kurul Ücretleri
8 -4.229
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -11.271
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -15.587
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-243.503
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.731.481
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.731.481
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.731.481
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830899
BIST