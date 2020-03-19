***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









10 -45.238.162YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.349.874Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-2.197NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.347.677DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.347.677Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22,5 1.349.893Finansal Varlıklar19 16.816.844TOPLAM VARLIKLAR18.166.737YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 20.929TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)20.929TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 18.145.808 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 3.731.481Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 59.652.489Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -45.238.162TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)18.145.808Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.335.218Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 591.857Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.773.991Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri273.918ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.974.984Yönetim Ücretleri8 -173.807Performans Ücretleri8 -34.125Denetim Ücretleri8 -4.484Kurul Ücretleri8 -4.229Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -11.271Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -15.587ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-243.503ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.731.481NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.731.481DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.731.481http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830899BIST