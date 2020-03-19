***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-55.114.560Net Dönem Karı (Zararı)651.235NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.102.159Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler12 11.983Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12,20 -895.000Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-219.142İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-54.882.778Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-22.087Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler68.088İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-54.928.779FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-55.333.702Alınan Faiz12 219.142FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI55.123.980Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 55.123.980YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.420NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.420DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 9.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 9.420Diğer Alacaklar5 22.087Finansal Varlıklar19 1.993.267Diğer Varlıklar20,9 53.818.529TOPLAM VARLIKLAR55.843.303 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 68.088TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)68.088 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 55.775.215 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 651.235Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 55.123.980TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)55.775.215Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 219.142Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 542.238Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,2 883.017ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.644.397Yönetim Ücretleri13 -216.463Saklama Ücretleri13 -13.903Denetim Ücretleri13 -5.716Danışmanlık Ücretleri8 -18.726Kurul Ücretleri13 -3.865Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri13 -982Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -733.507ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-993.162ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)651.235NET DÖNEM KARI (ZARARI)651.235DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)651.235http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830901BIST