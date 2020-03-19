***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
19.03.2020 20:53
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.114.560
Net Dönem Karı (Zararı)
651.235
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.102.159
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
12 11.983
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12,20 -895.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-219.142
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-54.882.778
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-22.087
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
68.088
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-54.928.779
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-55.333.702
Alınan Faiz
12 219.142
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.123.980
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 55.123.980
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.420
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.420
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 9.420
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 9.420
Diğer Alacaklar
5 22.087
Finansal Varlıklar
19 1.993.267
Diğer Varlıklar
20,9 53.818.529
TOPLAM VARLIKLAR
55.843.303 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 68.088
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
68.088 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 55.775.215 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 651.235
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 55.123.980
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
55.775.215
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 219.142
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 542.238
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,2 883.017
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.644.397
Yönetim Ücretleri
13 -216.463
Saklama Ücretleri
13 -13.903
Denetim Ücretleri
13 -5.716
Danışmanlık Ücretleri
8 -18.726
Kurul Ücretleri
13 -3.865
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -982
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -733.507
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-993.162
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
651.235
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
651.235
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
651.235
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830901
BIST