***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
19.03.2020 20:52
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.929.673
Net Dönem Karı (Zararı)
268.008
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-365.236
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -286.701
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -78.535
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.119.146
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.000.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
15.216
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.134.362
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.216.374
Alınan Faiz
286.701
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.112.628
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 19.074.150
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -7.961.522
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22 1.182.955
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.182.955
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.182.955
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.182.955
Ters Repo Alacakları
5 1.000.619
Finansal Varlıklar
19 9.212.278
TOPLAM VARLIKLAR
11.395.852
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 15.216
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.216
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 11.380.636
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 268.008
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 19.074.150
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -7.961.522
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11.380.636
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 286.701
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -61.171
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 78.535
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
304.065
Yönetim Ücretleri
8 -28.447
Saklama Ücretleri
8 -1.072
Denetim Ücretleri
8 -1.940
Kurul Ücretleri
8 -610
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.177
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.811
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-36.057
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
268.008
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
268.008
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
268.008
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830900
BIST