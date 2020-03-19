***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.929.673Net Dönem Karı (Zararı)268.008NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-365.236Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -286.701Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -78.535İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-10.119.146Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.000.000Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler15.216İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.134.362FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.216.374Alınan Faiz286.701FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.112.628Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 19.074.150Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -7.961.522YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22 1.182.955NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.182.955DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.182.955Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.182.955Ters Repo Alacakları5 1.000.619Finansal Varlıklar19 9.212.278TOPLAM VARLIKLAR11.395.852YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 15.216TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)15.216TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 11.380.636Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 268.008Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 19.074.150Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -7.961.522TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11.380.636Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 286.701Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -61.171Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 78.535ESAS FAALİYET GELİRLERİ304.065Yönetim Ücretleri8 -28.447Saklama Ücretleri8 -1.072Denetim Ücretleri8 -1.940Kurul Ücretleri8 -610Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.177Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.811ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-36.057ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)268.008NET DÖNEM KARI (ZARARI)268.008DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)268.008http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830900BIST