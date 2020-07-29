***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.928.556 -3.992.665Net Dönem Karı (Zararı)-153.036 103.751NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-804.457 -118.268Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler75.591 -118.268Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-880.048İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-4.851.111 -3.978.148Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler685 3.857İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.851.796 -3.982.005FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.808.604 -3.992.665Alınan Faiz12 880.048FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.929.996 3.999.999Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 4.929.996 3.999.999YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.440 7.334NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.440 7.334DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 9.420DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 10.860 7.334Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 10.860 9.420Diğer Alacaklar5 22.087 22.087Finansal Varlıklar19 6.652.817 1.993.267Diğer Varlıklar53.935.184 53.818.529TOPLAM VARLIKLAR60.620.948 55.843.303YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 68.773 68.088TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)68.773 68.088TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 60.552.175 55.775.215Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)55.775.215Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 -153.036 651.235Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 4.929.996 55.123.980TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)60.552.175 55.775.215Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 880.048 407.127Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -611.940 -7.993 -266.716Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar75.591 118.268 32.925ESAS FAALİYET GELİRLERİ343.699 110.275 173.336Yönetim Ücretleri13 -372.864 -5.960 -188.545Saklama Ücretleri13 -33.877 -202 -17.704Denetim Ücretleri13 -1.815 -1.065Danışmanlık Ücretleri13 -14.979 -7.189Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri13 -630 -268 -239Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -72.570 -94 -7.319ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-496.735 -6.524 -222.061ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-153.036 103.751 -48.725NET DÖNEM KARI (ZARARI)-153.036 103.751 -48.725DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-153.036 103.751 -48.725http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864030BIST