***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2020 22:46
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.928.556 -3.992.665
Net Dönem Karı (Zararı)
-153.036 103.751
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-804.457 -118.268
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
75.591 -118.268
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-880.048
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.851.111 -3.978.148
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
685 3.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.851.796 -3.982.005
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.808.604 -3.992.665
Alınan Faiz
12 880.048
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.929.996 3.999.999
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 4.929.996 3.999.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.440 7.334
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.440 7.334
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 9.420
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 10.860 7.334
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 10.860 9.420
Diğer Alacaklar
5 22.087 22.087
Finansal Varlıklar
19 6.652.817 1.993.267
Diğer Varlıklar
53.935.184 53.818.529
TOPLAM VARLIKLAR
60.620.948 55.843.303
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 68.773 68.088
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
68.773 68.088
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 60.552.175 55.775.215
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
55.775.215
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -153.036 651.235
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 4.929.996 55.123.980
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
60.552.175 55.775.215
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 880.048 407.127
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -611.940 -7.993 -266.716
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
75.591 118.268 32.925
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
343.699 110.275 173.336
Yönetim Ücretleri
13 -372.864 -5.960 -188.545
Saklama Ücretleri
13 -33.877 -202 -17.704
Denetim Ücretleri
13 -1.815 -1.065
Danışmanlık Ücretleri
13 -14.979 -7.189
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -630 -268 -239
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -72.570 -94 -7.319
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-496.735 -6.524 -222.061
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-153.036 103.751 -48.725
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-153.036 103.751 -48.725
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-153.036 103.751 -48.725
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864030
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