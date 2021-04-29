***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 23:22
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.914.620 -11.209.710
Net Dönem Karı (Zararı)
14.530.079 13.742.008
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.339.360 -8.403.277
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.411.387 -8.155.092
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -927.973 -248.185
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-88.516.726 -24.703.533
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-7.500.000 -17.469.156
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
113.918 92.739
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-81.130.644 -7.327.116
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-81.326.007 -19.364.802
Alınan Faiz
12 6.411.387 8.155.092
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.372.014 76.070.252
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 4.893.991.884 2.015.297.894
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -4.876.619.870 -1.939.227.642
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-57.542.606 64.860.542
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-57.542.606 64.860.542
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 66.718.248 1.857.706
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 9.175.642 66.718.248
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22,5 9.293.211 67.057.471
Ters Repo Alacakları
5 54.106.520 46.514.394
Finansal Varlıklar
19 95.906.393 13.718.249
TOPLAM VARLIKLAR
159.306.124 127.290.114
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 243.557 129.641
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
243.557 129.641
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 159.062.567 127.160.473
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
127.160.473 37.348.213
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 14.530.079 13.742.008
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 4.893.991.885 2.015.297.894
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -4.876.619.870 -1.939.227.642
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 159.062.567 127.160.473
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 6.411.387 8.155.092
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 9.641.278 6.333.871
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 927.973 248.185
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 10 342
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.980.648 14.737.490
Yönetim Ücretleri
8 -2.080.241 -836.627
Saklama Ücretleri
8 -130.150 -43.598
Denetim Ücretleri
8 -5.185 -7.906
Kurul Ücretleri
8 -31.492 -18.255
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -185.629 -66.849
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -17.872 -22.247
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.450.569 -995.482
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.530.079 13.742.008
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.530.079 13.742.008
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.530.079 13.742.008
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932913
BIST