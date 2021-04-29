***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-74.914.620 -11.209.710Net Dönem Karı (Zararı)14.530.079 13.742.008NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.339.360 -8.403.277Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler12 -6.411.387 -8.155.092Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -927.973 -248.185İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-88.516.726 -24.703.533Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-7.500.000 -17.469.156Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler113.918 92.739İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-81.130.644 -7.327.116FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-81.326.007 -19.364.802Alınan Faiz12 6.411.387 8.155.092FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.372.014 76.070.252Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 4.893.991.884 2.015.297.894Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -4.876.619.870 -1.939.227.642YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-57.542.606 64.860.542NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-57.542.606 64.860.542DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 66.718.248 1.857.706DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 9.175.642 66.718.248Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22,5 9.293.211 67.057.471Ters Repo Alacakları5 54.106.520 46.514.394Finansal Varlıklar19 95.906.393 13.718.249TOPLAM VARLIKLAR159.306.124 127.290.114YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 243.557 129.641TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)243.557 129.641TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 159.062.567 127.160.473Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)127.160.473 37.348.213Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 14.530.079 13.742.008Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 4.893.991.885 2.015.297.894Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -4.876.619.870 -1.939.227.642TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 159.062.567 127.160.473Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 6.411.387 8.155.092Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 9.641.278 6.333.871Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 927.973 248.185Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 10 342ESAS FAALİYET GELİRLERİ16.980.648 14.737.490Yönetim Ücretleri8 -2.080.241 -836.627Saklama Ücretleri8 -130.150 -43.598Denetim Ücretleri8 -5.185 -7.906Kurul Ücretleri8 -31.492 -18.255Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -185.629 -66.849Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -17.872 -22.247ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.450.569 -995.482ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.530.079 13.742.008NET DÖNEM KARI (ZARARI)14.530.079 13.742.008DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)14.530.079 13.742.008http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932913BIST