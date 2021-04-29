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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 23:22



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.295.566 -19.303.566
Net Dönem Karı (Zararı)
1.787.676 814.785
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.783.630 -629.035
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.039.971 -283.421
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
256.341 -345.614
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
14.214.517 -19.779.944
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.508.050 -4.764.661
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
24.363 40.487
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.682.104 -15.055.770
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
14.218.563 -19.594.194
Alınan Temettü
37.032 7.207
Alınan Faiz
2.039.971 283.421
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.471.144 20.563.429
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
61.779.755 33.074.266
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-78.250.899 -12.510.837
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-175.578 1.259.863
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-175.578 1.259.863
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.323.144 63.281
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.147.566 1.323.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22,5 1.149.753 1.323.536
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 310.179 367.903
Ters Repo Alacakları
5 1.001.973 4.001.238
Takas Alacakları
5 21.974 472.300
Finansal Varlıklar
19 5.270.175 16.248.182
TOPLAM VARLIKLAR
7.754.054 22.413.159
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 54.850 1.280
Diğer Borçlar
5 14.624 43.831
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
69.474 45.111
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 7.684.580 22.368.048


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
22.368.048 989.834
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.787.676 814.785
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 61.779.755 33.074.266
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -78.250.899 -12.510.837
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
7.684.580 22.368.048


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 2.039.971 283.421
Temettü Gelirleri
12 37.032 7.207
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 443.763 311.702
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -256.341 343.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 146 5.326
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.264.571 950.785
Yönetim Ücretleri
4,8 -321.010 -100.935
Saklama Ücretleri
8 -27.787 -3.125
Denetim Ücretleri
8 -2.997 -1.298
Kurul Ücretleri
8 -2.821 -1.555
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -109.924 -19.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -12.356 -9.682
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-476.895 -136.000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.787.676 814.785
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.787.676 814.785
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.787.676 814.785



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932914


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Gümüş Gr. 6,87 6,88 -0,01  
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Seans Raporu 18:05
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