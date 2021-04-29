***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.295.566 -19.303.566Net Dönem Karı (Zararı)1.787.676 814.785NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.783.630 -629.035Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.039.971 -283.421Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler256.341 -345.614İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER14.214.517 -19.779.944Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler3.508.050 -4.764.661Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler24.363 40.487İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10.682.104 -15.055.770FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR14.218.563 -19.594.194Alınan Temettü37.032 7.207Alınan Faiz2.039.971 283.421FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.471.144 20.563.429Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit61.779.755 33.074.266Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-78.250.899 -12.510.837YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-175.578 1.259.863NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-175.578 1.259.863DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.323.144 63.281DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.147.566 1.323.144Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22,5 1.149.753 1.323.536Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 310.179 367.903Ters Repo Alacakları5 1.001.973 4.001.238Takas Alacakları5 21.974 472.300Finansal Varlıklar19 5.270.175 16.248.182TOPLAM VARLIKLAR7.754.054 22.413.159YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 54.850 1.280Diğer Borçlar5 14.624 43.831TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)69.474 45.111TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 7.684.580 22.368.048Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)22.368.048 989.834Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.787.676 814.785Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 61.779.755 33.074.266Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -78.250.899 -12.510.837TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)7.684.580 22.368.048Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.039.971 283.421Temettü Gelirleri12 37.032 7.207Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 443.763 311.702Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -256.341 343.129Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 146 5.326ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.264.571 950.785Yönetim Ücretleri4,8 -321.010 -100.935Saklama Ücretleri8 -27.787 -3.125Denetim Ücretleri8 -2.997 -1.298Kurul Ücretleri8 -2.821 -1.555Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -109.924 -19.405Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -12.356 -9.682ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-476.895 -136.000ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.787.676 814.785NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.787.676 814.785DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.787.676 814.785http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932914BIST