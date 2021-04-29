***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.761.843 -9.066.737Net Dönem Karı (Zararı)2.845.916 1.284.078NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-656.226 -1.111.122Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -331.455 -200.127Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -324.771 -910.995İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.113.986 -9.481.858Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler180.407 -1.929.607Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler345.580 34.467İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler587.999 -7.586.718FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR3.303.676 -9.308.902Alınan Temettü12 126.712 42.038Alınan Faiz12 331.455 200.127FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.417.446 9.134.453Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 37.078.498 20.386.160Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -40.495.944 -11.251.707YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)344.397 67.716NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)344.397 67.716DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 403.977 336.261DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 748.374 403.977Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22,5 749.765 404.090Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 460.564 353.083Ters Repo Alacakları5 1.001.973 1.500.464Takas Alacakları5 419.216 237.638Diğer Alacaklar5 30.534Finansal Varlıklar19 9.160.609 9.553.336TOPLAM VARLIKLAR11.822.661 12.048.611YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 226.945 2.114Diğer Borçlar5 158.370 37.621TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)385.315 39.735TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 11.437.346 12.008.876Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)12.008.876 1.590.345Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 2.845.916 1.284.078Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 37.078.498 20.386.160Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -40.495.944 -11.251.707TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11.437.346 12.008.876Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 331.455 200.127Temettü Gelirleri12 126.712 42.038Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.356.682 234.559Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 324.771 910.995Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 185 1.181ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.139.805 1.388.900Performans Ücretleri8 -196.082 -68.109Saklama Ücretleri8 -17.159 -3.471Denetim Ücretleri8 -2.997 -1.298Kurul Ücretleri8 -2.312 -960Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -62.778 -21.313Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -12.561 -9.671ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-293.889 -104.822ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.845.916 1.284.078NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.845.916 1.284.078DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.845.916 1.284.078http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932915BIST