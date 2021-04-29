***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 23:23
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.761.843 -9.066.737
Net Dönem Karı (Zararı)
2.845.916 1.284.078
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-656.226 -1.111.122
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -331.455 -200.127
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -324.771 -910.995
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.113.986 -9.481.858
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
180.407 -1.929.607
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
345.580 34.467
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
587.999 -7.586.718
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.303.676 -9.308.902
Alınan Temettü
12 126.712 42.038
Alınan Faiz
12 331.455 200.127
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.417.446 9.134.453
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 37.078.498 20.386.160
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -40.495.944 -11.251.707
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
344.397 67.716
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
344.397 67.716
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 403.977 336.261
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 748.374 403.977
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22,5 749.765 404.090
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 460.564 353.083
Ters Repo Alacakları
5 1.001.973 1.500.464
Takas Alacakları
5 419.216 237.638
Diğer Alacaklar
5 30.534
Finansal Varlıklar
19 9.160.609 9.553.336
TOPLAM VARLIKLAR
11.822.661 12.048.611
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 226.945 2.114
Diğer Borçlar
5 158.370 37.621
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
385.315 39.735
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 11.437.346 12.008.876
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.008.876 1.590.345
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.845.916 1.284.078
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 37.078.498 20.386.160
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -40.495.944 -11.251.707
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11.437.346 12.008.876
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 331.455 200.127
Temettü Gelirleri
12 126.712 42.038
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.356.682 234.559
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 324.771 910.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 185 1.181
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.139.805 1.388.900
Performans Ücretleri
8 -196.082 -68.109
Saklama Ücretleri
8 -17.159 -3.471
Denetim Ücretleri
8 -2.997 -1.298
Kurul Ücretleri
8 -2.312 -960
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -62.778 -21.313
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -12.561 -9.671
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-293.889 -104.822
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.845.916 1.284.078
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.845.916 1.284.078
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.845.916 1.284.078
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932915
BIST