***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI310.923.051 -291.840.645Net Dönem Karı (Zararı)20.035.614 27.777.819NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-17.714.547 -28.362.616Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -21.297.284 -24.838.454Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 3.582.737 -3.524.162İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER287.304.700 -316.094.302Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler38.000.000 -43.000.000Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-367.759 431.620İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler249.672.459 -273.525.922FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR289.625.767 -316.679.099Alınan Faiz12 21.297.284 24.838.454FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-311.592.138 290.031.341Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 439.458.912 609.988.876Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -751.051.050 -319.957.535YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-669.087 -1.809.304NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-669.087 -1.809.304DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.107.884 2.917.188DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 438.797 1.107.884Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22,5 439.599 1.108.210Ters Repo Alacakları5 5.009.863 43.013.310Finansal Varlıklar19 50.852.987 304.105.211TOPLAM VARLIKLAR56.302.449 348.226.731YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 104.854 472.612TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)104.854 472.612TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 56.197.595 347.754.119Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)347.754.119 29.944.959Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 20.035.614 27.777.819Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 439.458.912 609.988.876Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -751.051.050 -319.957.535TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)56.197.595 347.754.119Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 21.297.284 24.838.454Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 5.729.076 2.057.688Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -3.582.737 3.524.162Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 1 1ESAS FAALİYET GELİRLERİ23.443.624 30.420.305Yönetim Ücretleri8 -2.919.881 -2.301.834Saklama Ücretleri8 -325.197 -154.087Denetim Ücretleri8 -6.716 -5.896Kurul Ücretleri8 -31.651 -37.519Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -113.044 -131.742Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -11.521 -11.408ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.408.010 -2.642.486ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.035.614 27.777.819NET DÖNEM KARI (ZARARI)20.035.614 27.777.819DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)20.035.614 27.777.819http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932916BIST