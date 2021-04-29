***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 23:23
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
310.923.051 -291.840.645
Net Dönem Karı (Zararı)
20.035.614 27.777.819
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.714.547 -28.362.616
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -21.297.284 -24.838.454
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 3.582.737 -3.524.162
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
287.304.700 -316.094.302
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
38.000.000 -43.000.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-367.759 431.620
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
249.672.459 -273.525.922
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
289.625.767 -316.679.099
Alınan Faiz
12 21.297.284 24.838.454
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-311.592.138 290.031.341
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 439.458.912 609.988.876
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -751.051.050 -319.957.535
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-669.087 -1.809.304
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-669.087 -1.809.304
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.107.884 2.917.188
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 438.797 1.107.884
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22,5 439.599 1.108.210
Ters Repo Alacakları
5 5.009.863 43.013.310
Finansal Varlıklar
19 50.852.987 304.105.211
TOPLAM VARLIKLAR
56.302.449 348.226.731
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 104.854 472.612
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
104.854 472.612
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 56.197.595 347.754.119
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
347.754.119 29.944.959
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 20.035.614 27.777.819
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 439.458.912 609.988.876
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -751.051.050 -319.957.535
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
56.197.595 347.754.119
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 21.297.284 24.838.454
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 5.729.076 2.057.688
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -3.582.737 3.524.162
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 1 1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.443.624 30.420.305
Yönetim Ücretleri
8 -2.919.881 -2.301.834
Saklama Ücretleri
8 -325.197 -154.087
Denetim Ücretleri
8 -6.716 -5.896
Kurul Ücretleri
8 -31.651 -37.519
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -113.044 -131.742
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -11.521 -11.408
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.408.010 -2.642.486
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.035.614 27.777.819
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20.035.614 27.777.819
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
20.035.614 27.777.819
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932916
BIST