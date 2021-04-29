***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.928.794 -21.471.757Net Dönem Karı (Zararı)6.388.751 4.490.190NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.270.655 -4.013.178Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -5.026.315 -4.078.391Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -244.340 65.213İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER8.784.383 -26.027.160Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler15.500.000 -15.500.000Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10.652 -6.805.026İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.726.269 -3.722.134FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR9.902.479 -25.550.148Alınan Faiz12 5.026.315 4.078.391FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.209.475 21.909.912Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 135.470.141 49.622.314Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -150.679.616 -27.712.402YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-280.681 438.155NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-280.681 438.155DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 448.382 10.227DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 167.701 448.382Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22,5 167.945 448.382Ters Repo Alacakları5 15.504.798Finansal Varlıklar19 37.563.924 30.588.761TOPLAM VARLIKLAR37.731.869 46.541.941YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar32.643 21.991TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)32.643 21.991TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)37.699.226 46.519.950Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)46.519.950 20.119.848Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 6.388.751 4.490.190Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 135.470.141 49.622.314Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -150.679.616 -27.712.402TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)37.699.226 46.519.950Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 5.026.315 4.078.391Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.537.450 646.062Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 244.340 -65.213ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.808.105 4.659.240Yönetim Ücretleri8 -294.779 -113.386Saklama Ücretleri8 -75.776 -22.459Denetim Ücretleri8 -2.978 -3.186Kurul Ücretleri8 -9.949 -4.956Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -21.961 -11.123Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -13.911 -13.940ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-419.354 -169.050ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.388.751 4.490.190NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.388.751 4.490.190DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.388.751 4.490.190http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932917BIST