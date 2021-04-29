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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 23:24



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.928.794 -21.471.757
Net Dönem Karı (Zararı)
6.388.751 4.490.190
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.270.655 -4.013.178
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.026.315 -4.078.391
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -244.340 65.213
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
8.784.383 -26.027.160
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
15.500.000 -15.500.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.652 -6.805.026
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.726.269 -3.722.134
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
9.902.479 -25.550.148
Alınan Faiz
12 5.026.315 4.078.391
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.209.475 21.909.912
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 135.470.141 49.622.314
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -150.679.616 -27.712.402
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-280.681 438.155
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-280.681 438.155
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 448.382 10.227
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 167.701 448.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22,5 167.945 448.382
Ters Repo Alacakları
5 15.504.798
Finansal Varlıklar
19 37.563.924 30.588.761
TOPLAM VARLIKLAR
37.731.869 46.541.941
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
32.643 21.991
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
32.643 21.991
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
37.699.226 46.519.950


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
46.519.950 20.119.848
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 6.388.751 4.490.190
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 135.470.141 49.622.314
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -150.679.616 -27.712.402
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
37.699.226 46.519.950


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 5.026.315 4.078.391
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.537.450 646.062
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 244.340 -65.213
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.808.105 4.659.240
Yönetim Ücretleri
8 -294.779 -113.386
Saklama Ücretleri
8 -75.776 -22.459
Denetim Ücretleri
8 -2.978 -3.186
Kurul Ücretleri
8 -9.949 -4.956
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -21.961 -11.123
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -13.911 -13.940
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-419.354 -169.050
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.388.751 4.490.190
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.388.751 4.490.190
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.388.751 4.490.190



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932917


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Gümüş Gr. 6,87 6,88 -0,01  
B. Petrol 68,00 68,00 0,05  
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