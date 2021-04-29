***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-163.457 15.151Net Dönem Karı (Zararı)99.329 110.704NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-131.516 -169.370Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler12 -131.283 -201.716Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -233 32.346İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-262.553 -127.899Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.033 -1.528İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-265.586 -126.371FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-294.740 -186.565Alınan Temettü12 131.283 201.716FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI145.938 -6.007Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 1.425.246Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.279.308 -6.007YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.519 9.144NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.519 9.144DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 23.053 13.909DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 5.534 23.053Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 5.534 23.053Finansal Varlıklar19 952.583 686.764TOPLAM VARLIKLAR958.117 709.817YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 4.915 1.882TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.915 1.882TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 953.202 707.935Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)707.935 603.238Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 99.329 110.704Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.425.246Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.279.308 -6.007TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)953.202 707.935Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 131.283 201.716Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.114 -31.253Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 233 -32.346ESAS FAALİYET GELİRLERİ132.630 138.117Yönetim Ücretleri4,8 -16.493 -13.104Saklama Ücretleri8 -1.434 -969Denetim Ücretleri8 -2.997 -1.298Kurul Ücretleri8 -168 -133Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -458 -234Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -11.751 -11.675ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-33.301 -27.413ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)99.329 110.704NET DÖNEM KARI (ZARARI)99.329 110.704DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)99.329 110.704http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932918BIST