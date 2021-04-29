***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 23:24
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-163.457 15.151
Net Dönem Karı (Zararı)
99.329 110.704
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-131.516 -169.370
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
12 -131.283 -201.716
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -233 32.346
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-262.553 -127.899
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.033 -1.528
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-265.586 -126.371
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-294.740 -186.565
Alınan Temettü
12 131.283 201.716
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
145.938 -6.007
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.425.246
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.279.308 -6.007
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.519 9.144
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.519 9.144
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 23.053 13.909
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.534 23.053
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.534 23.053
Finansal Varlıklar
19 952.583 686.764
TOPLAM VARLIKLAR
958.117 709.817
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 4.915 1.882
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.915 1.882
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 953.202 707.935
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
707.935 603.238
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 99.329 110.704
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.425.246
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.279.308 -6.007
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
953.202 707.935
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 131.283 201.716
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.114 -31.253
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 233 -32.346
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
132.630 138.117
Yönetim Ücretleri
4,8 -16.493 -13.104
Saklama Ücretleri
8 -1.434 -969
Denetim Ücretleri
8 -2.997 -1.298
Kurul Ücretleri
8 -168 -133
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -458 -234
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -11.751 -11.675
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-33.301 -27.413
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
99.329 110.704
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
99.329 110.704
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
99.329 110.704
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932918
BIST