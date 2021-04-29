***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.945.910 2.833.524Net Dönem Karı (Zararı)945.444 2.655.519NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-368.415 -649.803Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler12 -24.243 -79.737Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -344.172 -570.066İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER2.315.351 610.355Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler3.067.186 -3.171.190Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler213.963 1.112İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-965.798 3.780.433FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR2.892.380 2.616.071Alınan Temettü12 29.287 137.716Alınan Faiz12 24.243 79.737FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.665.955 -3.426.556Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 6.911.388 4.593.460Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -9.577.343 -8.020.016YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)279.955 -593.032NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)279.955 -593.032DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 105.637 698.669DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 385.592 105.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22,5 386.288 105.661Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 77.273 123.198Takas Alacakları5 161.913 3.188.248Diğer Alacaklar5 5.074Finansal Varlıklar19 3.417.020 2.137.009TOPLAM VARLIKLAR4.047.568 5.554.116YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 136.894 20.033Diğer Borçlar5 122.924 25.822TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)259.818 45.855TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 3.787.750 5.508.261Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)5.508.261 6.279.298Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 945.444 2.655.519Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 6.911.388 4.593.460Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -9.577.343 -8.020.016TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 3.787.750 5.508.261Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 24.243 79.737Temettü Gelirleri12 29.287 137.716Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 620.745 2.032.397Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 344.172 570.066Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.018.480 2.819.916Yönetim Ücretleri8 -45.051 -122.328Saklama Ücretleri8 -4.155 -7.615Denetim Ücretleri8 -2.997 -1.652Kurul Ücretleri8 -505 -1.235Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -10.761 -22.577Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -9.567 -8.990ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-73.036 -164.397ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)945.444 2.655.519NET DÖNEM KARI (ZARARI)945.444 2.655.519DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)945.444 2.655.519http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932919BIST