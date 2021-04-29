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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 23:24



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.945.910 2.833.524
Net Dönem Karı (Zararı)
945.444 2.655.519
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-368.415 -649.803
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
12 -24.243 -79.737
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -344.172 -570.066
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.315.351 610.355
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.067.186 -3.171.190
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
213.963 1.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-965.798 3.780.433
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.892.380 2.616.071
Alınan Temettü
12 29.287 137.716
Alınan Faiz
12 24.243 79.737
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.665.955 -3.426.556
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 6.911.388 4.593.460
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -9.577.343 -8.020.016
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
279.955 -593.032
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
279.955 -593.032
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 105.637 698.669
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 385.592 105.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22,5 386.288 105.661
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 77.273 123.198
Takas Alacakları
5 161.913 3.188.248
Diğer Alacaklar
5 5.074
Finansal Varlıklar
19 3.417.020 2.137.009
TOPLAM VARLIKLAR
4.047.568 5.554.116
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 136.894 20.033
Diğer Borçlar
5 122.924 25.822
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
259.818 45.855
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 3.787.750 5.508.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.508.261 6.279.298
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 945.444 2.655.519
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 6.911.388 4.593.460
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -9.577.343 -8.020.016
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 3.787.750 5.508.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 24.243 79.737
Temettü Gelirleri
12 29.287 137.716
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 620.745 2.032.397
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 344.172 570.066
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.018.480 2.819.916
Yönetim Ücretleri
8 -45.051 -122.328
Saklama Ücretleri
8 -4.155 -7.615
Denetim Ücretleri
8 -2.997 -1.652
Kurul Ücretleri
8 -505 -1.235
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -10.761 -22.577
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -9.567 -8.990
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-73.036 -164.397
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
945.444 2.655.519
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
945.444 2.655.519
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
945.444 2.655.519



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932919


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Gümüş Gr. 6,87 6,88 -0,01  
B. Petrol 68,00 68,00 0,05  
Seans Raporu 18:05
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