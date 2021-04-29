***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI182.597.002 -135.167.584Net Dönem Karı (Zararı)13.829.792 35.693.623NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-16.315.774 -42.054.165Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler22 80.651 -161.393Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -18.075.905 -40.232.104Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 1.679.480 -1.660.668İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER167.007.079 -169.039.146Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-239.965 350.568İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler167.247.044 -169.389.714FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR164.521.097 -175.399.688Alınan Faiz12 18.075.905 40.232.104FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-207.581.325 175.348.124Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 3.927.403.852 5.247.538.725Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -4.134.985.177 -5.072.190.601YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.984.323 40.180.540NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.984.323 40.180.540DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 41.929.256 1.748.716DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 16.944.933 41.929.256Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 17.032.565 42.097.539Finansal Varlıklar19 89.085.402 258.011.926TOPLAM VARLIKLAR106.117.967 300.109.465YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 201.607 441.572TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)201.607 441.572TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 105.916.360 299.667.893Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)299.667.893 88.626.146Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 13.829.792 35.693.623Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 3.927.403.852 5.247.538.725Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -4.134.985.177 -5.072.190.601TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)105.916.360 299.667.893Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 18.075.905 40.232.104Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.363.409 -1.766.059Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -1.679.480 1.660.668Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 36 4ESAS FAALİYET GELİRLERİ17.759.870 40.126.717Yönetim Ücretleri8 -3.568.411 -4.051.905Saklama Ücretleri8 -264.517 -243.624Denetim Ücretleri8 -9.075 -24.308Kurul Ücretleri8 -32.879 -47.596Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -32.606 -37.285Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -22.590 -28.376ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.930.078 -4.433.094ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.829.792 35.693.623NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.829.792 35.693.623DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)13.829.792 35.693.623http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932920BIST