***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 23:25
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
182.597.002 -135.167.584
Net Dönem Karı (Zararı)
13.829.792 35.693.623
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.315.774 -42.054.165
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
22 80.651 -161.393
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -18.075.905 -40.232.104
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.679.480 -1.660.668
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
167.007.079 -169.039.146
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-239.965 350.568
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
167.247.044 -169.389.714
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
164.521.097 -175.399.688
Alınan Faiz
12 18.075.905 40.232.104
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-207.581.325 175.348.124
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 3.927.403.852 5.247.538.725
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -4.134.985.177 -5.072.190.601
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.984.323 40.180.540
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.984.323 40.180.540
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 41.929.256 1.748.716
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 16.944.933 41.929.256
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 17.032.565 42.097.539
Finansal Varlıklar
19 89.085.402 258.011.926
TOPLAM VARLIKLAR
106.117.967 300.109.465
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 201.607 441.572
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
201.607 441.572
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 105.916.360 299.667.893
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
299.667.893 88.626.146
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 13.829.792 35.693.623
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 3.927.403.852 5.247.538.725
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -4.134.985.177 -5.072.190.601
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
105.916.360 299.667.893
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 18.075.905 40.232.104
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.363.409 -1.766.059
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -1.679.480 1.660.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 36 4
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.759.870 40.126.717
Yönetim Ücretleri
8 -3.568.411 -4.051.905
Saklama Ücretleri
8 -264.517 -243.624
Denetim Ücretleri
8 -9.075 -24.308
Kurul Ücretleri
8 -32.879 -47.596
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -32.606 -37.285
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -22.590 -28.376
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.930.078 -4.433.094
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.829.792 35.693.623
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.829.792 35.693.623
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.829.792 35.693.623
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932920
BIST