***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 23:25
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.970.828 -33.877.553
Net Dönem Karı (Zararı)
4.075.282 3.554.576
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.519.683 -3.391.102
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.322.335 -3.499.489
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -197.348 108.387
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
15.092.894 -37.540.516
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.000.000 -7.000.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.644 32.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.096.538 -30.573.221
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
15.648.493 -37.377.042
Alınan Faiz
12 3.322.335 3.499.489
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.107.461 34.041.362
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 112.645.574 54.590.611
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -131.753.035 -20.549.249
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-136.633 163.809
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-136.633 163.809
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 175.813 12.004
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 39.180 175.813
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22,5 39.180 175.859
Ters Repo Alacakları
5 2.003.945 7.002.167
Finansal Varlıklar
19 21.272.203 31.173.125
TOPLAM VARLIKLAR
23.315.328 38.351.151
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 29.337 32.981
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
29.337 32.981
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 23.285.991 38.318.170
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
38.318.170 722.232
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.075.282 3.554.576
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 112.645.574 54.590.611
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -131.753.035 -20.549.249
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
23.285.991 38.318.170
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 3.322.335 3.499.489
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.018.922 386.746
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 197.348 -108.387
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.538.605 3.777.848
Yönetim Ücretleri
8 -363.677 -175.625
Saklama Ücretleri
8 -55.139 -18.141
Denetim Ücretleri
8 -2.990 -2.006
Kurul Ücretleri
8 -7.348 -4.619
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -20.950 -11.672
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -13.219 -11.209
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-463.323 -223.272
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.075.282 3.554.576
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.075.282 3.554.576
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.075.282 3.554.576
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932921
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