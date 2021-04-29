***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.970.828 -33.877.553Net Dönem Karı (Zararı)4.075.282 3.554.576NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.519.683 -3.391.102Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -3.322.335 -3.499.489Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -197.348 108.387İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER15.092.894 -37.540.516Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5.000.000 -7.000.000Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.644 32.705İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10.096.538 -30.573.221FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR15.648.493 -37.377.042Alınan Faiz12 3.322.335 3.499.489FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.107.461 34.041.362Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 112.645.574 54.590.611Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -131.753.035 -20.549.249YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-136.633 163.809NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-136.633 163.809DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 175.813 12.004DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 39.180 175.813Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22,5 39.180 175.859Ters Repo Alacakları5 2.003.945 7.002.167Finansal Varlıklar19 21.272.203 31.173.125TOPLAM VARLIKLAR23.315.328 38.351.151YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 29.337 32.981TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)29.337 32.981TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 23.285.991 38.318.170Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)38.318.170 722.232Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 4.075.282 3.554.576Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 112.645.574 54.590.611Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -131.753.035 -20.549.249TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)23.285.991 38.318.170Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 3.322.335 3.499.489Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.018.922 386.746Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 197.348 -108.387ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.538.605 3.777.848Yönetim Ücretleri8 -363.677 -175.625Saklama Ücretleri8 -55.139 -18.141Denetim Ücretleri8 -2.990 -2.006Kurul Ücretleri8 -7.348 -4.619Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -20.950 -11.672Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -13.219 -11.209ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-463.323 -223.272ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.075.282 3.554.576NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.075.282 3.554.576DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.075.282 3.554.576http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932921BIST