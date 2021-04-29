Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 23:25



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.970.828 -33.877.553
Net Dönem Karı (Zararı)
4.075.282 3.554.576
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.519.683 -3.391.102
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.322.335 -3.499.489
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -197.348 108.387
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
15.092.894 -37.540.516
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.000.000 -7.000.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.644 32.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.096.538 -30.573.221
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
15.648.493 -37.377.042
Alınan Faiz
12 3.322.335 3.499.489
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.107.461 34.041.362
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 112.645.574 54.590.611
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -131.753.035 -20.549.249
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-136.633 163.809
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-136.633 163.809
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 175.813 12.004
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 39.180 175.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22,5 39.180 175.859
Ters Repo Alacakları
5 2.003.945 7.002.167
Finansal Varlıklar
19 21.272.203 31.173.125
TOPLAM VARLIKLAR
23.315.328 38.351.151
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 29.337 32.981
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
29.337 32.981
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 23.285.991 38.318.170


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
38.318.170 722.232
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.075.282 3.554.576
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 112.645.574 54.590.611
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -131.753.035 -20.549.249
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
23.285.991 38.318.170


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 3.322.335 3.499.489
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.018.922 386.746
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 197.348 -108.387
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.538.605 3.777.848
Yönetim Ücretleri
8 -363.677 -175.625
Saklama Ücretleri
8 -55.139 -18.141
Denetim Ücretleri
8 -2.990 -2.006
Kurul Ücretleri
8 -7.348 -4.619
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -20.950 -11.672
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -13.219 -11.209
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-463.323 -223.272
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.075.282 3.554.576
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.075.282 3.554.576
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.075.282 3.554.576



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932921


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.402
Değişim :  1,13% |  15,61
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.386  
En Yüksek
1.407 En Düşük
1.391
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMBTN 259,60 11.725.051 % 10,00  
UZERB 50,20 1.369.554 % 9,99  
ALCAR 353,30 41.526.724 % 9,99  
UTPYA 27,76 2.808.088 % 9,98  
BRYAT 367,10 27.727.094 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2099 8,2115 % 0,10  
Euro 9,9098 9,9938 % 0,30  
Sterlin 11,4252 11,4825 % 0,35  
Frank 9,0070 9,0612 % 0,40  
Riyal 2,1852 2,1961 % 0,36  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 -0,63  
Altın Gr. 468 468 -0,85  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,08 26,12 -0,01  
Gümüş Gr. 6,87 6,88 -0,01  
B. Petrol 68,00 68,00 0,05  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru