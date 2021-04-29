***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.074.191 -13.064.434Net Dönem Karı (Zararı)6.348.494 3.731.481NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.390.330 -3.109.209Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.591.272 -1.335.218Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -681.280 -226.747Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -5.117.778 -1.547.244İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-7.623.627 -15.021.924Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-624.803 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler790.227 20.929İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.789.051 -15.042.853FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-8.665.463 -14.399.652Alınan Faiz12 1.591.272 1.335.218FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.227.189 14.414.327Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 23.985.619 59.652.489Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -17.758.430 -45.238.162YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-847.002 1.349.893Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.773 -2.197NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-843.229 1.347.696DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.347.696 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 504.467 1.347.696Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22,5 500.694 1.349.893Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 624.803 0Finansal Varlıklar19 30.407.150 16.816.844TOPLAM VARLIKLAR31.532.647 18.166.737YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 811.156 20.929TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)811.156 20.929TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 30.721.491 18.145.808Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)18.145.808 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 6.348.494 3.731.481Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 23.985.619 59.652.489Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -17.758.430 -45.238.162TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)30.721.491 18.145.808Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.591.272 1.335.218Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 124.965 591.857Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 5.799.058 1.773.991Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri273.918ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.515.295 3.974.984Yönetim Ücretleri8 -274.372 -173.807Saklama Ücretleri8 -67.439 -34.125Denetim Ücretleri8 -2.966 -4.484Kurul Ücretleri8 -5.461 -4.229Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -5.403 -11.271Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -811.160 -15.587ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.166.801 -243.503ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.348.494 3.731.481NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.348.494 3.731.481DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.348.494 3.731.481http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932922BIST