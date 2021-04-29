***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 23:25
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.074.191 -13.064.434
Net Dönem Karı (Zararı)
6.348.494 3.731.481
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.390.330 -3.109.209
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.591.272 -1.335.218
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -681.280 -226.747
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.117.778 -1.547.244
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.623.627 -15.021.924
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-624.803 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
790.227 20.929
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.789.051 -15.042.853
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.665.463 -14.399.652
Alınan Faiz
12 1.591.272 1.335.218
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.227.189 14.414.327
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 23.985.619 59.652.489
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -17.758.430 -45.238.162
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-847.002 1.349.893
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.773 -2.197
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-843.229 1.347.696
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.347.696 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 504.467 1.347.696
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22,5 500.694 1.349.893
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 624.803 0
Finansal Varlıklar
19 30.407.150 16.816.844
TOPLAM VARLIKLAR
31.532.647 18.166.737
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 811.156 20.929
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
811.156 20.929
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 30.721.491 18.145.808
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.145.808 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 6.348.494 3.731.481
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 23.985.619 59.652.489
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -17.758.430 -45.238.162
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
30.721.491 18.145.808
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.591.272 1.335.218
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 124.965 591.857
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 5.799.058 1.773.991
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
273.918
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.515.295 3.974.984
Yönetim Ücretleri
8 -274.372 -173.807
Saklama Ücretleri
8 -67.439 -34.125
Denetim Ücretleri
8 -2.966 -4.484
Kurul Ücretleri
8 -5.461 -4.229
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.403 -11.271
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -811.160 -15.587
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.166.801 -243.503
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.348.494 3.731.481
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.348.494 3.731.481
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.348.494 3.731.481
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932922
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