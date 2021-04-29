***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 23:25
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.438.861.904
Net Dönem Karı (Zararı)
1.100.504.408
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.088.544.339
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -16.919.079
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.071.625.260
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.467.741.052
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-105.607.815
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
30.896.471
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.393.029.708
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.455.780.983
Alınan Faiz
12 16.919.079
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.439.213.562
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.440.360.435
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.146.873
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
351.658
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
351.658
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 351.658
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21,5 355.725
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 2.222.643
Ters Repo Alacakları
5 102.201.205
Takas Alacakları
5 1.385.174
Finansal Varlıklar
19 2.464.449.695
TOPLAM VARLIKLAR
2.570.614.442
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 29.425.404
Diğer Borçlar
5 1.471.067
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.896.471
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.539.717.971
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.100.504.408
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.440.360.436
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.146.873
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.539.717.971 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 16.919.079
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 20.521.708
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.071.625.260
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.051
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.109.067.098
Yönetim Ücretleri
4,8 -5.786.443
Saklama Ücretleri
8 -1.060.099
Denetim Ücretleri
8 -19.072
Kurul Ücretleri
8 -252.521
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.430.546
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -14.009
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.562.690
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.100.504.408
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.100.504.408
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.100.504.408
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932923
BIST