***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.438.861.904Net Dönem Karı (Zararı)1.100.504.408NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.088.544.339Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -16.919.079Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.071.625.260İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.467.741.052Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-105.607.815Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler30.896.471İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.393.029.708FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.455.780.983Alınan Faiz12 16.919.079FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.439.213.562Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 1.440.360.435Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.146.873YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)351.658NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)351.658DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 351.658Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21,5 355.725Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 2.222.643Ters Repo Alacakları5 102.201.205Takas Alacakları5 1.385.174Finansal Varlıklar19 2.464.449.695TOPLAM VARLIKLAR2.570.614.442YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 29.425.404Diğer Borçlar5 1.471.067TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)30.896.471TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.539.717.971Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.100.504.408Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.440.360.436Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.146.873TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.539.717.971 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 16.919.079Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 20.521.708Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.071.625.260Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1.051ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.109.067.098Yönetim Ücretleri4,8 -5.786.443Saklama Ücretleri8 -1.060.099Denetim Ücretleri8 -19.072Kurul Ücretleri8 -252.521Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.430.546Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -14.009ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-8.562.690ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.100.504.408NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.100.504.408DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.100.504.408http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932923BIST