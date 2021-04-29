***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.857.595 -55.114.560Net Dönem Karı (Zararı)20.507.083 651.235NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-21.727.966 -1.102.159Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.477.340 -219.142Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12,20 -20.250.626 -883.017İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.114.052 -54.882.778Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-43.865 -22.087Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler29.906 68.088İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.100.093 -54.928.779FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-6.334.935 -55.333.702Alınan Faiz12 1.477.340 219.142FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.929.995 55.123.980Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 4.929.995 55.123.980YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)72.400 9.420NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)72.400 9.420DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.420 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 81.820 9.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 81.820 9.420Diğer Alacaklar5 65.952 22.087Finansal Varlıklar19 7.150.974 1.993.267Diğer Varlıklar20,9 74.011.541 53.818.529TOPLAM VARLIKLAR81.310.287 55.843.303YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 97.994 68.088TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)97.994 68.088TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)81.212.293 55.775.215Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)55.775.215 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 20.507.083 651.235Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 4.929.995 55.123.980Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)81.212.293 55.775.215Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.477.340 219.142Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 169.029 542.238Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -869.374 -11.983Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,20 21.120.000 895.000ESAS FAALİYET GELİRLERİ21.896.995 1.644.397Yönetim Ücretleri8 -845.655 -216.463Saklama Ücretleri8 -78.714 -13.903Denetim Ücretleri8 -1.815 -5.716Danışmanlık Ücretleri8 -40.853 -18.726Kurul Ücretleri8 -13.554 -3.865Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.062 -982Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -408.259 -733.507ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.389.912 -993.162ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.507.083 651.235NET DÖNEM KARI (ZARARI)20.507.083 651.235DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)20.507.083 651.235http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932926BIST