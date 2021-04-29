***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 23:26
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.857.595 -55.114.560
Net Dönem Karı (Zararı)
20.507.083 651.235
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-21.727.966 -1.102.159
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.477.340 -219.142
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12,20 -20.250.626 -883.017
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.114.052 -54.882.778
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-43.865 -22.087
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
29.906 68.088
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.100.093 -54.928.779
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.334.935 -55.333.702
Alınan Faiz
12 1.477.340 219.142
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.929.995 55.123.980
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 4.929.995 55.123.980
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.400 9.420
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.400 9.420
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.420 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 81.820 9.420
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 81.820 9.420
Diğer Alacaklar
5 65.952 22.087
Finansal Varlıklar
19 7.150.974 1.993.267
Diğer Varlıklar
20,9 74.011.541 53.818.529
TOPLAM VARLIKLAR
81.310.287 55.843.303
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 97.994 68.088
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
97.994 68.088
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
81.212.293 55.775.215
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
55.775.215 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 20.507.083 651.235
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 4.929.995 55.123.980
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
81.212.293 55.775.215
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.477.340 219.142
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 169.029 542.238
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -869.374 -11.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,20 21.120.000 895.000
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21.896.995 1.644.397
Yönetim Ücretleri
8 -845.655 -216.463
Saklama Ücretleri
8 -78.714 -13.903
Denetim Ücretleri
8 -1.815 -5.716
Danışmanlık Ücretleri
8 -40.853 -18.726
Kurul Ücretleri
8 -13.554 -3.865
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.062 -982
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -408.259 -733.507
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.389.912 -993.162
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.507.083 651.235
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20.507.083 651.235
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
20.507.083 651.235
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932926
BIST