***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 23:27
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.615.352
Net Dönem Karı (Zararı)
10.875.906
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.367.837
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.338.292
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.761
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -26.784
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.461.713
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-8.266.312
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
553.147
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.748.548
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.953.644
Alınan Faiz
12 1.338.292
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.101.502
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 57.989.299
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -52.887.797
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
486.150
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.761
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
488.911
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 488.911
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22,5 493.182
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 266.312
Ters Repo Alacakları
5 8.015.781
Finansal Varlıklar
19 7.755.280
TOPLAM VARLIKLAR
16.530.555
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 531.797
Diğer Borçlar
5 21.350
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
553.147
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.977.408
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 10.875.906
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 57.989.299
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -52.887.797
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15.977.408
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.338.292
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 9.635.281
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 26.784
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 2.761
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.003.118
Yönetim Ücretleri
4,8 -58.758
Saklama Ücretleri
8 -11.670
Denetim Ücretleri
8 -3.008
Kurul Ücretleri
8 -1.768
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -44.544
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -7.464
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-127.212
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.875.906
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.875.906
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.875.906
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932927
BIST