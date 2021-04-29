***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.615.352Net Dönem Karı (Zararı)10.875.906NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.367.837Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.338.292Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.761Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -26.784İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-15.461.713Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-8.266.312Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler553.147İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.748.548FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.953.644Alınan Faiz12 1.338.292FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.101.502Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 57.989.299Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -52.887.797YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)486.150Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.761NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)488.911DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 488.911Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22,5 493.182Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 266.312Ters Repo Alacakları5 8.015.781Finansal Varlıklar19 7.755.280TOPLAM VARLIKLAR16.530.555YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 531.797Diğer Borçlar5 21.350TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)553.147TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)15.977.408Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 10.875.906Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 57.989.299Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -52.887.797TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)15.977.408Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.338.292Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 9.635.281Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 26.784Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 2.761ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.003.118Yönetim Ücretleri4,8 -58.758Saklama Ücretleri8 -11.670Denetim Ücretleri8 -3.008Kurul Ücretleri8 -1.768Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -44.544Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -7.464ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-127.212ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.875.906NET DÖNEM KARI (ZARARI)10.875.906DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10.875.906http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932927BIST