***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 23:37
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.137.682
Net Dönem Karı (Zararı)
853.254
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.071.731
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -10.469
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.061.262
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-49.929.674
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
70.063
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-49.999.737
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-50.148.151
Alınan Faiz
12 10.469
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.310.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 50.310.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
172.318
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
172.318
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 172.318
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 172.318
Finansal Varlıklar
19 51.061.000
TOPLAM VARLIKLAR
51.233.318
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 70.064
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
70.064
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
51.163.254
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 853.254
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 50.310.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
51.163.254 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 10.469
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 81.156
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.061.262
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.152.887
Yönetim Ücretleri
8 -268.435
Saklama Ücretleri
8 -13.994
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.194
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -15.010
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-299.633
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
853.254
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
853.254
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
853.254
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932929
BIST