***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.137.682Net Dönem Karı (Zararı)853.254NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.071.731Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -10.469Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.061.262İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-49.929.674Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler70.063İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-49.999.737FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-50.148.151Alınan Faiz12 10.469FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI50.310.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 50.310.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)172.318NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)172.318DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 172.318Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 172.318Finansal Varlıklar19 51.061.000TOPLAM VARLIKLAR51.233.318YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 70.064TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)70.064TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)51.163.254Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 853.254Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 50.310.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)51.163.254 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 10.469Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 81.156Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.061.262ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.152.887Yönetim Ücretleri8 -268.435Saklama Ücretleri8 -13.994Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.194Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -15.010ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-299.633ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)853.254NET DÖNEM KARI (ZARARI)853.254DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)853.254http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932929BIST