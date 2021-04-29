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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 23:38



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.368.891
Net Dönem Karı (Zararı)
-416.228
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
259.673
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -10.646
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 270.319
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.222.982
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
379.680
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.602.662
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.379.537
Alınan Faiz
12 10.646
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.768.024
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 18.852.129
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -10.084.105
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
399.133
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
399.133
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 399.133


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 399.133
Ters Repo Alacakları
19 8.332.343
TOPLAM VARLIKLAR
8.731.476
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 360.989
Diğer Borçlar
5 18.691
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
379.680
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
8.351.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -416.228
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 18.852.129
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -10.084.105
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8.351.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 10.646
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -110.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 -270.319
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-369.795
Yönetim Ücretleri
4,8 -33.241
Saklama Ücretleri
8 -3.829
Denetim Ücretleri
8 -6.947
Kurul Ücretleri
8 -532
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -414
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.470
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-46.433
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-416.228
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-416.228
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-416.228



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932930


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Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,08 26,12 -0,01  
Gümüş Gr. 6,89 6,90 -0,01  
B. Petrol 67,92 67,92 1,14  
Seans Raporu 18:05
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