***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.368.891Net Dönem Karı (Zararı)-416.228NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER259.673Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -10.646Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 270.319İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-8.222.982Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler379.680İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.602.662FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-8.379.537Alınan Faiz12 10.646FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.768.024Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 18.852.129Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -10.084.105YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)399.133NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)399.133DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 399.133Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 399.133Ters Repo Alacakları19 8.332.343TOPLAM VARLIKLAR8.731.476YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 360.989Diğer Borçlar5 18.691TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)379.680TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)8.351.796Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 -416.228Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 18.852.129Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -10.084.105TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8.351.796Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 10.646Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -110.122Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 -270.319ESAS FAALİYET GELİRLERİ-369.795Yönetim Ücretleri4,8 -33.241Saklama Ücretleri8 -3.829Denetim Ücretleri8 -6.947Kurul Ücretleri8 -532Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -414Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.470ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-46.433ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-416.228NET DÖNEM KARI (ZARARI)-416.228DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-416.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932930BIST